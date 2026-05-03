Какую пенсию дадут 15 лет стажа?

Наличие 15 лет страхового стажа дает право на назначение пенсии, однако ее размер и условия получения имеют свои особенности. Это минимальный порог, предусмотренный законодательством, но он не гарантирует существенных выплат, пишет Пенсионный фонд.

Расчет пенсии базируется на формуле, которая учитывает среднюю зарплату по стране, индивидуальный коэффициент дохода и продолжительность стажа. Сейчас средняя зарплата для расчета составляет 17 482,87 гривен. Она умножается на коэффициент заработка и коэффициент стажа.

Важно! Именно стаж существенно влияет на итоговую сумму. Если человек имеет только 15 лет страхового стажа, коэффициент составляет 0,15. Это означает, что пенсия будет значительно ниже, чем у тех, кто работал 25-30 лет.

Например, при условии, что зарплата была немного выше средней, ориентировочный размер пенсии может составлять около 2 800 – 3 000 гривен. В то же время фактическая выплата не может быть ниже установленного государством минимума.

Какая минимальная пенсия без стажа?

Сейчас для неработающих пенсионеров предусмотрен гарантированный уровень выплат, что составляет около 3 400 гривен. Это означает, что даже при минимальном стаже человек получит базовую сумму, определенную государством, пишет ПФУ.

Впрочем, есть еще один важный нюанс. В 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет стажа. Если есть только 15 лет, оформить пенсию можно только после достижения 65-летнего возраста.

Таким образом, 15 лет стажа это лишь минимальное условие для получения пенсии. В таком случае выплаты будут близкими к социальному минимуму, а для существенного размера необходим или больший стаж, или высокий официальный доход.

