Увеличение пенсий летом: кто получит специальную прибавку

Некоторые украинцы получат специальные выплаты ко Дню Независимости Украины. Эти премии пришли на смену тем, которые были посвящены 9 мая.

Кому из пенсионеров предоставляют надбавку

Выплата предоставляется лицам, которые получили инвалидность вследствие войны. Также на доплату имеют право жертвы нацистских преследований, которым на момент заключения было менее 14 лет.

Читайте также Миллиарды долларов убытков: как мартовские атаки по энергетике сказались на госбюджете

Надбавка для людей с инклюзивностью определяется в зависимости от группы. В 2024 году они будут такие:

3 100 гривен для лиц с I группой инвалидности;

2 900 гривен – для II группы.

2 700 гривен – для III группы.

Кто еще получит выплаты

Указанные выплаты назначаются и другим группам населения. В частности, тем, кто имеет особые заслуги перед Родиной. Такие лица получат 3 100 гривен.

Выплата в размере 1 тысяча гривен предоставляется:

бывшим несовершеннолетним узникам (на момент содержания им было менее 18 лет) концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания;

детям, которые родились в концентрационных лагерях, гетто и других местах принудительного содержания;

участникам боевых действий;

пострадавшим участникам Революции Достоинства.

А вот доплату 650 гривен получат:

жены или мужья умерших лиц с инвалидностью приобретенной во время войны;

жены или мужья умерших участников боевых действий, войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью;

члены семей погибших/умерших защитников и защитниц Украины;

члены семей погибших/умерших ветеранов войны.

Доплата предоставляется при условии, что жена/муж не женились во второй раз.

Также внедрена выплата 450 гривен. Ее смогут получить: