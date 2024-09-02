У кого из пенсионеров сентябрьская пенсия будет больше почти на 600 гривен

2 сентября 2024, 16:15
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Автор: Анастасия Зорик

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ПФУ

Пенсия украинцев может расти по разным причинам. В частности, благодаря проведению индексации или перерасчету выплат.

Почему вырастет пенсия в сентябре

Пенсии могут расти, вследствие начисления определенных надбавок. Доплаты бывают разного рода, некоторые из них назначаются автоматически, за другими же нужно обращаться в ПФУ самостоятельно.

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Надбавка по возрасту предоставляется пенсионерам, которые:

  • получают общую пенсионную выплату менее 10 340,35 гривен;
  • имеют пенсию по возрасту;
  • достигли возраста 70 лет.

Обратите внимание! Возрастная доплата добавляется к пенсии автоматически.

Размер надбавки зависит от возраста лица:

  • пенсионеры в возрасте от 70 до 74 лет включительно могут получить дополнительно 300 гривен;
  • лица в возрасте от 75 до 79 лет включительно имеют надбавку 456 гривен.
  • граждане старше 80 лет получают дополнительно уже 570 гривен.

Заметьте! Эта надбавка не суммируется, она только растет со временем. То есть в 76 лет пенсионер получает не 300+456, а 456 гривен.