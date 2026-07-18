Возможно, вы не знали: кому следует обратиться в ПФУ, чтобы получать надбавку к пенсии

Часть надбавок к пенсии украинцы получают автоматически. Однако есть выплаты, которые Пенсионный фонд не назначит без личного обращения.

По каким надбавкам необходимо обращаться в Пенсионный фонд

Некоторые виды государственной поддержки назначаются только после личного обращения. Поэтому, если пенсионер не подаст заявление и необходимые документы, надбавки к пенсии он просто не получит, пишет 24 Канал.

1. Доплата на детей

Неработающие пенсионеры, воспитывающие детей в возрасте до 18 лет, могут получать дополнительно по 150 гривен на каждого ребенка.

Для оформления выплаты необходимо обратиться в Пенсионный фонд и подать документы, подтверждающие право на такую помощь.

2. Пособие на уход

Еще одна выплата, которую не назначают автоматически, – государственное пособие на уход.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров № 261, ее могут оформить одинокие пенсионеры в возрасте от 80 лет, которые по состоянию здоровья нуждаются в постоянном постороннем уходе. Этот факт должна подтвердить врачебно-консультативная комиссия (ВКК).

В 2026 году размер такого пособия составляет 1 038 гривен, что равно 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Какие надбавки Пенсионный фонд начисляет автоматически

Наиболее распространенной является возрастная доплата. Пенсионеру не нужно подавать никаких заявлений – ее назначают автоматически после достижения соответствующего возраста, если общий размер пенсии не превышает 10 340,35 гривен. В 2026 году размеры доплат составляют:

от 70 до 74 лет – 300 гривен;

от 75 до 79 лет – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Кто может получить надбавку к пенсии в размере 35%

Речь идет о надбавке за особые заслуги перед Украиной, которая назначается отдельным категориям граждан. Например, право на такую надбавку имеют многодетные матери, воспитавшие не менее пяти детей до шестилетнего возраста.

Размер надбавки определяется в процентах от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году этот показатель составляет 2 595 гривен. Сумма доплаты зависит от количества детей – от 35 % за пятерых детей до 40 % за десятерых и более детей.