В ноябре будут выплачиваться надбавки к пенсии: кому начислят дополнительные 900 гривен

Последний месяц осени принесет приятные финансовые новости для определенной категории пожилых украинцев. Государство готовит специальные ежемесячные надбавки, которые станут существенным бонусом к основным выплатам.

Кто именно получит дополнительные деньги от государства в ноябре

В ноябре 2026 года Пенсионный фонд Украины (ПФУ) начнет выплачивать дополнительные средства выдающимся украинским спортсменам преклонного возраста. Эта надбавка в размере около 900 гривен назначается олимпийским чемпионам и рекордсменам в качестве пенсии "за особые заслуги перед Украиной".

А вот размер доплаты напрямую зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, который в 2026 году составляет 2 595 гривен. В зависимости от спортивных достижений пенсионеры будут получать от 31% до 35% от этой базовой суммы.

Больше всего, а именно 908 гривен (35%), начислят двукратным и многократным победителям Олимпийских, Паралимпийских игр и Всемирных игр глухих.

Чемпионы мира и рекордсмены могут рассчитывать на суммы от 856 до 882 гривен, а чемпионам Европы доплатят от 804 до 830 гривен.

Что нужно сделать для оформления выплаты

Эта финансовая поддержка не назначается автоматически, поэтому человеку необходимо лично подать заявление в любом сервисном центре ПФУ. Вид основной пенсии (по возрасту, инвалидности или выслуге лет) не имеет никакого значения.

Важно! Главное – принести с собой паспорт, идентификационный код, а также оригиналы удостоверений, дипломов и наград, подтверждающих статус чемпиона.

Стоит отметить, что в этом месяце часть украинцев получит повышение без дополнительных обращений. В частности, государство гарантирует отдельным категориям минимальную пенсионную выплату на уровне 4 213 гривен.

Кроме того, одинокие граждане пожилого возраста имеют право оформить социальную надбавку в размере 40% от минимальной пенсии. Уже в 2027 году правительство планирует существенно повысить эти выплаты, и ожидается, что сумма такой помощи вырастет до 1 150 гривен.