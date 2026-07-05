В Украине предусмотрена надбавка к пенсии в размере 35 %: что нужно сделать для оформления выплаты
Часть украинских пенсионеров имеет право на доплату сверх основного размера пенсии. Речь идет о надбавке за особые заслуги перед Украиной, которая назначается отдельным категориям граждан.
Кто может получить надбавку к пенсии за особые заслуги
Например, право на такую надбавку имеют многодетные матери, воспитавшие не менее пяти детей до шестилетнего возраста, пишет ПФУ.
Смотрите также: Кому-то едва хватает на жизнь: какие пенсии получают украинские знаменитости
При определении права на выплату также учитываются официально усыновленные дети. Надбавка может быть установлена к пенсии:
- по возрасту;
- по инвалидности;
- в связи с потерей кормильца;
- за выслугу лет.
Какова сумма доплаты к пенсии в 2026 году
Размер доплаты определяется в процентах от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году этот показатель составляет 2 595 гривен.
Сумма доплаты зависит от количества детей. В настоящее время предусмотрены следующие размеры выплат:
- на пятерых детей – 35 % прожиточного минимума, или 908 гривен;
- на шестерых детей – 36 %, или 934 гривны;
- на семерых детей – 37 % или 960 гривен;
- на восьмерых детей – 38 %, или 986 гривен;
- на девять детей – 39 %, или 1 012 гривен;
- на десять и более детей – 40%, или 1 038 гривен.
Что будет после смерти получателя
Если человек, которому была назначена такая надбавка, умирает, часть доплаты может быть учтена при оформлении пенсии в связи с потерей кормильца для членов его семьи.
В таком случае одному нетрудоспособному члену семьи могут выплачивать 70% от суммы надбавки, а если таких членов семьи двое или более – 90%.
Какие еще надбавки к пенсии существуют в Украине
В Украине действуют и ежемесячные доплаты к пенсии по возрасту. По достижении 70 лет пенсионерам назначают доплату в размере 300 гривен, после 75 лет – 456 гривен, а после 80 лет – 570 гривен.
Начисление происходит автоматически со дня достижения соответствующего возраста. За первый месяц доплату выплачивают пропорционально количеству дней, прошедших после дня рождения.