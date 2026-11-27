Государство предусмотрело специальные финансовые выплаты для граждан, проживающих в регионах со сложными климатическими условиями. Однако эти деньги не начисляются автоматически, поэтому многие люди годами лишаются законных средств из-за незнания процедуры.

В каких областях к пенсии добавляют 20%

Сразу после достижения пенсионного возраста жители четырех областей Украины могут увеличить свои выплаты на 20%. Речь идет о так называемой горной надбавке, которая доступна жителям Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областей, что сообщает Министерство социальной политики.

Чтобы Пенсионный фонд одобрил надбавку, человек должен непрерывно проживать или работать в горном населенном пункте не менее шести месяцев. Важный нюанс заключается в том, что заявитель не должен уплачивать единый социальный взнос в другой местности.

Кроме того, в течение последних трех месяцев нельзя находиться за границей более 60 дней подряд, разве что выезд был обусловлен уважительными причинами.

Оформить такую надбавку могут даже внутренне перемещенные лица, если они фактически проживают в горах.

Как правильно оформить надбавку и куда обращаться за деньгами

Автоматически эти 20% не начислят, поэтому инициативу придется взять в свои руки. Сначала вам нужно обратиться в местный орган самоуправления и получить специальное удостоверение жителя горного населенного пункта.

Именно этот документ является основным основанием для выплат. С ним и соответствующим заявлением необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины.

Специалисты проверят факт вашего проживания, и если все в порядке, пенсия увеличится. Кстати, эта льгота распространяется не только на пенсионеров: студенты и получатели социальной помощи тоже имеют право на этот финансовый бонус:

Деньги не дадут тем, кто лишь формально прописан в Карпатах, но фактически там не живет. Также выплату отменят, если пенсионер переедет в город, не имеющий статуса горного, или нарушит лимиты пребывания за границей.

Что еще за финансовые бонусы доступны украинцам сейчас

Украинское законодательство позволяет пенсионерам суммировать различные виды надбавок. В частности, вы можете одновременно получать горные выплаты и возрастную компенсацию. Как уже сообщалось ранее, наиболее распространенной является возрастная доплата, которую Пенсионный фонд начисляет автоматически.

По достижении 70 лет пенсионерам добавляют 300 гривен, с 75 лет эта сумма увеличивается до 456 гривен, а после 80 лет пожилые люди получают максимальные 570 гривен.

Главное условие для получения такой возрастной компенсации заключается в том, чтобы общая сумма пенсии вместе со всеми надбавками не превышала жесткий предел в 10 340 гривен. Кроме того, украинцы могут получать доплату за сверхнормативный стаж, причем каждый дополнительный год работы сверх нормы оценивается в 1 % от прожиточного минимума.