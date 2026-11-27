У яких областях доплачують до пенсії 20%

Одразу після досягнення пенсійного віку жителі чотирьох областей України можуть збільшити свої виплати на 20%. Йдеться про так звану гірську надбавку, яка доступна мешканцям Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей, про що повідомляє Міністерство соціальної політики.

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Щоб Пенсійний фонд погодив надбавку, людина має безперервно проживати або працювати в гірському населеному пункті щонайменше шість місяців. Важливий нюанс полягає в тому, що заявник не повинен сплачувати єдиний соціальний внесок в іншій місцевості.

Крім того, протягом останніх трьох місяців не можна перебувати за кордоном понад 60 днів поспіль, хіба що виїзд був зумовлений поважними причинами.

Оформити такий бонус можуть навіть внутрішньо переміщені особи, якщо вони фактично мешкають у горах.

Як правильно оформити надбавку та куди звертатися за грошима

Автоматично ці 20% не додадуть, тому ініціативу доведеться брати у свої руки. Спершу вам потрібно звернутися до місцевого органу самоврядування та отримати спеціальне посвідчення жителя гірського населеного пункту.

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Саме цей документ є головною підставою для виплат. З ним та відповідною заявою необхідно прийти до Пенсійного фонду України.

Фахівці перевірять факт вашого проживання, і якщо все добре, пенсія зросте. До речі, ця пільга поширюється не лише на пенсіонерів: студенти та отримувачі соцдопомоги теж мають право на цей фінансовий бонус:

Гроші не дадуть тим, хто лише формально прописаний у Карпатах, але фактично там не живе. Також виплату скасують, якщо пенсіонер переїде до міста, яке не має статусу гірського, або порушить ліміти перебування за кордоном.

Які ще фінансові бонуси доступні українцям зараз

Українське законодавство дозволяє пенсіонерам підсумовувати різні види надбавок. Зокрема, ви можете одночасно отримувати гірські виплати та вікову компенсацію. Як вже повідомлялося раніше, найпоширенішою є вікова доплата, яку Пенсійний фонд нараховує автоматично.

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Після досягнення 70 років пенсіонерам додають 300 гривень, з 75 років ця сума зростає до 456 гривень, а після 80 років літні люди отримують максимальні 570 гривень.

Головна умова для отримання такої вікової компенсації полягає в тому, щоб загальна сума пенсії разом з усіма надбавками не перевищувала жорстку межу у 10 340 гривень. Крім того, українці можуть отримувати доплату за понаднормовий стаж, де кожен додатковий рік роботи понад норму оцінюється в 1% від прожиткового мінімуму.