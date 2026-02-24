Без надбавки по возрасту: кто из пенсионеров останется без выплат и почему

Не все пенсионеры получат доплаты к пенсии по возрасту. Оказывается, для начисления надбавки важен не только возраст, но и еще один показатель.

Почему пенсионерам могут не платить надбавку за возраст?

О том, что учитывают при начислении выплат, говорится на ресурсе "На пенсии".

Пенсионеры в возрасте 70, 75, 80 лет часто ожидают доплаты к пенсии по возрасту. Однако, чтобы выплатить надбавку принимают во внимание не только возраст человека.

Для различных категорий предусмотрена выплата будет такой:

пенсионеры в возрасте 70 – 74 года – доплата к пенсии в пределах 300 гривен;

гривен; пенсионеры в возрасте 75 – 79 лет – доплата до 456 гривен;

гривен; от 80 лет – надбавка до 570 гривен.

Важно! Достижение возрастного предела не гарантирует получение доплаты к пенсии по возрасту.

Дело в том, что для назначения доплаты учитывают размер назначенной пенсии. Если она превышает установленный лимит – доплата не выплачивается. Но как вариант – ее могут уменьшить.

Заметьте! Если пенсия превышает размер 10 340 гривен 35 копеек – возрастные доплаты не начислят.

То есть если пенсионер в возрасте 70 лет получает ежемесячную выплату в размере 10 300 гривен, то ему могут добавить только 40 гривен. Это предел, чтобы общий уровень выплат не превысил 10 340 гривен.

Как появился предельный показатель?

Сумма надбавки и пенсии в целом не может превысить показатель средней заработной платы по Украине. То есть сумма 10 340 гривен 35 копеек не взялась ниоткуда. Это как раз и есть соответствующий показатель.

Однако он неизменен от 2020 года, когда приняли решение о доплатах по возрасту. Тогда же зафиксировали размер средней зарплаты в Украине.

Поскольку в нормативных документах не было правок – другой уровень зарплат не прописан и предельный показатель остается неизменным.

Что известно о доплатах к пенсиям в 2026 году?

Еще один из видов доплат – за особые заслуги. Выплату начисляют по прожиточному минимуму (начисление составляет 25 – 35%). Об этом пишут Новости.LIVE.

Из-за того, что в 2026 году уровень прожиточного минимума повысили до 3 209 гривен – сумма надбавки составит 597 – 908 гривен.

Обратите внимание! В 2025 году прожиточный минимум составлял 2 920 гривен, что на 289 гривен меньше, чем в 2026.

Если пенсионер имеет право на несколько доплат к пенсии – будут начислять только одну, наибольшую по размеру.

