Рост пенсий в июне: кому из пенсионеров ждать увеличения выплат

В июне плановых индексаций не предвидится. Однако, выплаты некоторых пенсионеров все же вырастут более чем на 500 гривен.

Как изменятся выплаты работающих пенсионеров

С 1 апреля начался перерасчет выплат работающих пенсионеров. Им должны предоставить специальную надбавку за новоприобретенный стаж.

Читайте также Россия хочет увеличить экспорт газа за счет Китая и компенсировать убытки

Пенсии автоматически пересчитают пенсионерам, которые после назначения/предварительного перерасчета пенсии продолжали работать и на 1 марта 2024 года приобрели 24 месяца страхового стажа, или которые отработали менее 24 месяцев, но после назначения или предыдущего перерасчета пенсии прошло два года,

– говорится в сообщении ПФУ.

Надбавка за каждый год дополнительного стажа составляет 23,61 гривны. Эта доплата напрямую зависит от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (сейчас это 2 361 гривна). Соответственно, если этот показатель растет, надбавка за стаж меняется.

У кого еще вырастет пенсия

Пенсионеры, которые вышли на пенсию по выслуге лет, также могут получить эту надбавку. При условии, что лицо достигло пенсионного возраста.

Лица старше 70 лет могут получить надбавку по возрасту. Главным условием для ее получения является пенсионная выплата меньше чем 10 340,35 гривны.

Сейчас доплата по возрасту такова:

для пенсионеров от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Такая доплата добавляется к пенсии автоматически, в месяц, когда у пенсионера день рождения. Лично обращаться в ПФУ для ее получения не нужно.