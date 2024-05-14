Як зміняться виплати працюючих пенсіонерів

З 1 квітня розпочався перерахунок виплат працючих пенсіонерів. Їм мають надати спеціальну надбавку за новонабутий стаж.

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Пенсії автоматично перерахують пенсіонерам, які після призначення/попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та на 1 березня 2024 року набули 24 місяці страхового стажу, або які відпрацювали менше ніж 24 місяців, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії пройшло два роки,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

Надбавка за кожен рік додаткового стажу складає 23,61 гривні. Ця доплата прямо залежить від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (зараз це 2 361 гривня). Відповідно, якщо цей показник зростає, надбавка за стаж змінюється.

Зауважте! Пенсіонери, які вийшли на пенсію за вислугою років, також можуть отримати цю надбавку. За умови, що особа досягла пенсійного віку.

У кого ще зросте пенсія

Особи старше 70 років можуть отримати надбавку за віком. Головною умовою для її отримання є пенсійна виплата менша ніж 10 340,35 гривні.

Зараз доплата за віком така:

для пенсіонерів від 70 до 74 років включно – 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Така доплата додається до пенсії автоматично, у місяць, коли у пенсіонера день народження. Особисто звертатись у ПФУ для її отримання непотрібно.