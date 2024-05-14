Як зміняться виплати працюючих пенсіонерів
З 1 квітня розпочався перерахунок виплат працючих пенсіонерів. Їм мають надати спеціальну надбавку за новонабутий стаж.
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Пенсії автоматично перерахують пенсіонерам, які після призначення/попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та на 1 березня 2024 року набули 24 місяці страхового стажу, або які відпрацювали менше ніж 24 місяців, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії пройшло два роки,
– йдеться у повідомленні ПФУ.
Надбавка за кожен рік додаткового стажу складає 23,61 гривні. Ця доплата прямо залежить від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (зараз це 2 361 гривня). Відповідно, якщо цей показник зростає, надбавка за стаж змінюється.
У кого ще зросте пенсія
Особи старше 70 років можуть отримати надбавку за віком. Головною умовою для її отримання є пенсійна виплата менша ніж 10 340,35 гривні.
Зараз доплата за віком така:
- для пенсіонерів від 70 до 74 років включно – 300 гривень;
- від 75 до 79 років включно – 456 гривень;
- від 80 років – 570 гривень.
Така доплата додається до пенсії автоматично, у місяць, коли у пенсіонера день народження. Особисто звертатись у ПФУ для її отримання непотрібно.