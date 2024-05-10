Денег в мае не будет: почему украинцы не получат надбавку за дополнительный стаж

Пенсионеры, которые продолжают работать вместо того, чтобы выйти на законный отдых, получают надбавку к своим выплатам. Однако в мае они их не увидят из-за определенных нюансов.

Что с надбавкой в мае

Надбавку для украинцев начисляют только после отработки дополнительных 24 месяцев стажа. Данные берутся по состоянию на начало апреля 2024 года.

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Перерасчет будет проведен после того, как в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования поступят сведения об уплате единого взноса за I квартал 2024 года (срок подачи отчетов – до 10 мая). То есть ориентировочно в июне пенсионеры, которым будет произведен перерасчет, получат увеличенные размеры пенсионных выплат и доплату за предыдущие месяцы,

– объясняют в ПФУ

Соответственно надбавки к пенсии украинцы получат только в июне.

Какие доплаты ждать в мае

Каждый год дополнительного стажа оценивается в 23,61 гривны. Поэтому минимальный размер надбавки составляет 47,22 гривны.

Пенсионеры, которым исполнилось 70 лет, могут получить надбавку к выплатам от государства. Единственным условием является то, что их пенсия не должна быть больше чем 10 340,35 гривны.

Сейчас размер возрастной надбавки такой:

лица от 70 до 74 лет включительно получают 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Такие надбавки не суммируются, а увеличиваются в течение следующих лет.