Надбавки к пенсии в июне: у кого вырастут выплаты более чем на 500 гривен

В июне индексация пенсионных выплат не запланирована. Однако пенсии некоторых пенсионеров все же вырастут. Этому будет способствовать начисление специальных надбавок.

Кто получит надбавку за стаж

В июне вырастут выплаты пенсионеров, которые продолжают работать. Перерасчет их выплат начался еще в апреле, однако, надбавки за новоприобретенный стаж будут предоставлены только теперь.

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Перерасчет будет проведен после того, как в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования поступят сведения об уплате единого взноса за I квартал 2024 года (срок подачи отчетов – до 10 мая). То есть ориентировочно в июне пенсионеры, которым будет произведен перерасчет, получат увеличенные размеры пенсионных выплат и доплату за предыдущие месяцы,

– говорится в сообщении ПФУ.

Условием для участия в перерасчете является:

лицо имеет минимум 24 месяца новоприобретенного стажа;

пенсионер проработал меньше, чем 24 месяцев, но после назначения или предыдущего перерасчета пенсии прошло 2 года.

Какую еще надбавку могут получить пенсионеры

Надбавка за каждый год сверхурочного стажа составляет 23,61 гривны.

Украинцы могут получить надбавку по возрасту после 70 лет. Эта доплата предоставляется если пенсионная выплата лица менее 10 340,35 гривны. Сейчас размер такой надбавки такой: