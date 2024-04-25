Пенсионерам придется подождать: когда начислят доплаты за стаж
Источник:ПФУ
Доплаты за стаж работающим пенсионерам могут начислить аж в июне. Это будет касаться тех лиц, которые имеют не менее 24 месяцев страхового стажа.
Выплаты для работающих пенсионеров,
Напоминаем, что с 1 апреля стартовал перерасчет выплат для работающих пенсионеров. Его автоматически продлили для тех, кто по состоянию на 1 марта 2024 года приобрел 24 месяца страхового стажа, или же отработал меньше, чем 24 месяцев, но после назначения или предыдущего перерасчета пенсии прошло 2 года.
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Интересно, что эти выплаты могут начислить только в июне. Как объясняют в ПФУ, перерасчет будет проведен после того, как в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования поступят сведения об уплате единого взноса за I квартал 2024 года. Срок подачи отчетов – до 10 мая.
То есть ориентировочно в июне пенсионеры, которым будет произведен перерасчет, получат увеличенные размеры пенсионных выплат и доплату за предыдущие месяцы,
– говорят в Фонде.
Будет ли индексация в июне
И хотя индексации в июне не планируется, однако для лиц, которым 70 лет и более, состоится начисление возрастной надбавки.
Размеры этих доплат будет зависеть от возраста лица и составит следующие суммы:
- от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен,
- от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен,
- от 80 лет – 570 гривен.