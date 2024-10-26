Выплаты после 65 лет: кому не видать надбавки

На выплаты украинцев после выхода на пенсию влияет множество факторов. Однако есть такие факторы, которые не позволят им получить надбавки после 65 лет.

Кто не получит деньги после 65 лет

Некоторые украинцы могут не получить пенсии после 65 лет из-за недостатка страхового стажа. Поэтому государство будет платить для них социальную помощь.

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Требования к стажу в 2024 году следующие:

в 60 лет – 31 год стажа;

в 63 года – 21 год стажа;

в 65 лет – 15 лет стажа.

Соответственно, если человек в 65 лет имеет хотя бы 15 лет стажа, он сможет получать полноценную пенсию с надбавками. Если же нет, ему стоит рассчитывать только на социальную помощь.

Напомним! Социальная пенсия – это разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц и средним месячным доходом на одного человека в семье за последние шесть месяцев. Эта выплата не может быть больше чем 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц – 3 028 гривен.