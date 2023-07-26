Пенсия по инвалидности для I группы: какие изменения ждать в августе
В 2023 году прошло несколько индексаций пенсий. Значительное количество пенсионеров получили прибавку к выплатам. Следует ли ожидать нового пересчета и какой будет пенсия по инвалидности для I группы, рассказываем дальше.
Размер пенсий по инвалидности для I группы
Для определения размера пенсии по инвалидности во внимание принимается 2 основных показателя:
- группа инвалидности;
- процент от размера пенсии, согласно возрасту.
Читайте также Пенсии по инвалидности: каких изменений ждать украинцам с 1 августаВажно! Значительную роль в расчетах играет период установления инвалидности до наступления 60-летия. Он прилагается к страховому стажу.
Процент выплат соответствует группе инвалидности, назначенной лицу:
- 100% от пенсии назначенной по возрасту – получает I группа;
- 90% – II группа;
- 50% – III группа.
Минимальная сумма надбавки, которую может получить лицо с инвалидностью I группы – 2 300 гривны. Согласно последним данным, наименьшая сумма пенсии для этой категории 13 604,5 гривны. Для ІІ и ІІІ групп минимальные выплаты составляют 10 988,25 гривны и 7 534,8 гривны соответственно.
Особое внимание следует обратить на жертв Чернобыльской катастрофы. Для таких лиц, принадлежащих к I группе государство установило минимум – 6 840 гривен. Если речь идет о ликвидаторах из этой же категории, они должны получать не менее 13, 376 гривен.
Для расчета такой пенсии учитываются наименьшие детали, такие как обстоятельства получения инвалидности, тяжесть и физические возможности личности.
Будет ли повышение пенсий по инвалидности
Индексация пенсий происходит 2 раза в год. Последний перерасчет был произведен в марте 2023 года, поэтому пока повышения выплат не будет.
Однако некоторые пенсионеры все же получат надбавки, речь идет о лицах, имеющих особые заслуги перед государством. Эта категория граждан будет иметь специальные выплаты, приуроченные ко Дню Независимости Украины.
Кому дадут надбавки в августе
Традиционно надбавку ко Дню независимости Украины получат:
- лица с инвалидностью I, II или III группы, которые приобрели этот статус из-за военных действий;
- пострадавшие во время Революции Достоинства;
- жертвы нацистских преследований;
- пострадавшие во время военных действий;
- граждане, имеющие особые заслуги перед государством;
- члены семей погибших из-за военных действий.
Каким будет размер надбавок в 2023 году, пока неизвестно. Однако эта сумма будет гарантирована не меньше, чем в прошлом году.