Какие надбавки может получить пенсионер в 65 лет в этом году

Пенсионеры имеют возможность получить различные надбавки к пенсии. Таким образом их пенсионные выплаты могут расти.

Какие доплаты доступны таким лицам

Пенсионеры со статусом почетного донора могут получить специальную надбавку. С 1 января она достигла 292 гривны.

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При изменении прожиточного минимума надбавка увеличивается на разницу между старой выплатой (до повышения) и новой (после повышения),

– отмечают в ПФУ.

Чтобы получить статус "Почетный донор" лицо должно:

сдать бесплатно 40 максимально допустимых доз крови;

или сдать на безвозмездной основе 60 разовых максимальных допустимых доз плазмы крови.

Некоторые пенсионеры могут получить надбавку за детей. Эта доплата предоставляется, если с лицом на пенсии проживает ребенок (несовершеннолетний гражданин до 18 лет). Размер такой надбавки составляет сейчас 150 гривен.

Как получить эти надбавки

Для получения такой надбавки нужно обратиться в ПФУ. При себе необходимо иметь следующие документы: