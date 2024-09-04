Какие надбавки может получить пенсионер в 65 лет в этом году
Источник:ПФУ
Пенсионеры имеют возможность получить различные надбавки к пенсии. Таким образом их пенсионные выплаты могут расти.
Какие доплаты доступны таким лицам
Пенсионеры со статусом почетного донора могут получить специальную надбавку. С 1 января она достигла 292 гривны.
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При изменении прожиточного минимума надбавка увеличивается на разницу между старой выплатой (до повышения) и новой (после повышения),
– отмечают в ПФУ.
Чтобы получить статус "Почетный донор" лицо должно:
- сдать бесплатно 40 максимально допустимых доз крови;
- или сдать на безвозмездной основе 60 разовых максимальных допустимых доз плазмы крови.
Некоторые пенсионеры могут получить надбавку за детей. Эта доплата предоставляется, если с лицом на пенсии проживает ребенок (несовершеннолетний гражданин до 18 лет). Размер такой надбавки составляет сейчас 150 гривен.
Как получить эти надбавки
Для получения такой надбавки нужно обратиться в ПФУ. При себе необходимо иметь следующие документы:
- удостоверение личности;
- идентификационный код;
- подтверждающие документы (например, удостоверение донора).