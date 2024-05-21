Увеличенная пенсия: какие выплаты получает большинство пенсионеров в Украине

Размер пенсии зависит от многих факторов. В частности, от заработной платы, которую имел человек.

Какие пенсии имеют украинцы

Сейчас пенсионные выплаты получает 10,2 миллиона человек. Из них, продолжает работать ориентировочно 2,7 миллиона пенсионеров.

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По состоянию на 1 апреля 2024 года, средняя пенсия в Украине составляет 5 743,27 гривны. Среди работающих пенсионеров этот показатель достиг 6 094,28 гривны.

Самые большие выплаты – более 10 тысяч гривен имеет 12,06% лиц. Другие пенсионеры получают такие пенсии:

26,84% лиц получают пенсию до 3 000 гривен;

17,27% – от 3 001 до 4 000 гривен;

18,61% – от 4 001 до 5 000 гривен;

25,22% – от 5 001 до 10 000 гривен.

Как увеличить пенсию

Пенсионеры могут увеличить свои выплаты несколькими способами, в частности, благодаря специальным надбавкам. Некоторые доплаты назначаются автоматически, однако есть и те, для оформления которых, требуется личное обращение лица.

Например, надбавки по возрасту предоставляются пенсионерам старше 70 лет, если их выплаты меньше 10 340,35 гривен. Эта доплата добавляется к основному размеру пенсии автоматически. Сейчас размер этой надбавки такой: