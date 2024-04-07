Доплаты к пенсии: какие надбавки могут получить люди с инвалидностью

ООН активно помогает украинцам с начала полномасштабного вторжения. Сейчас денежные выплаты могут получить лица с инклюзивностью.

Кто может получить доплату

ООН предоставляет специальную доплату для лиц с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью. Помощь реализуется в рамках Всемирной продовольственной программы ООН.

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Граждане могут получить надбавку, если они:

имеют ежемесячную пенсию меньше 3 250 гривен;

не имеют других государственных социальных выплат (например, помощь для ВПЛ, денежная поддержка от других международных учреждений);

находятся на неоккупированной территории Украины.

Размер доплаты определяется как разница между 3 250 гривен и суммой пенсии. Например, если пенсионер ежемесячно получает 3 000 гривен, его надбавка – 250 гривен.

Как оформить доплату

Минимальный размер доплаты, который может получить лицо, составляет 100 гривен.

Чтобы получить указанную доплату, отдельно подавать заявление не нужно.Список лиц, которые соответствуют указанным категориям, определяется представителями Минсоцполитики. Надбавка автоматически перечисляется через определенные банковские учреждения.

Военная администрация Киевской области сообщает, что в течение февраля 2024 года эту помощь передали около 17 тысячам человек. Общая сумма полученных доплат достигает 30 миллионов гривен.