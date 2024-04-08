20% надбавки к пенсии: кому доплатят за место жительства

Некоторые украинцы могут получать пенсию на 20% больше при одном условии. Жители некоторых областей получают надбавку к выплатам.

Кто может получить надбавку

Пенсионеры, которые официально проживают в горных населенных пунктах, имеют право на 20% надбавку к пенсии. Это также касается и переселенцев, которые перебрались в эту местность.

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С 1995 года вступил в силу закон о статусе горных населенных пунктов. Поскольку наша область географически в подавляющем большинстве горная, более 190 населенных пунктов имеют этот статус,

– написали в ПФУ.

К горным населенным пунктам относятся все населенные пункты, которые расположены в горной местности и имеют недостаточно развиты:

сферу применения труда;

систему социально-бытового обслуживания;

ограниченную транспортную доступность.

Поэтому, если человек проживает в таком населенном пункте, то ей к пенсии добавят повышение.

Законом предусмотрено установленную надбавку к пенсиям 20% от основного размера пенсий,

– добавили в Фонде.

Как получить надбавку

Для этого надо оформить статус жителя на территории горного населенного пункта и получить соответствующее удостоверение.

Чтобы получить соответствующий статус надо обратиться в местные органы власти или в ЦНАП.

Размер доплаты регулируется в соответствии с Законом "О статусе горных населенных пунктов в Украине".