20% надбавки к пенсии: кому доплатят за место жительства
Некоторые украинцы могут получать пенсию на 20% больше при одном условии. Жители некоторых областей получают надбавку к выплатам.
Кто может получить надбавку
Пенсионеры, которые официально проживают в горных населенных пунктах, имеют право на 20% надбавку к пенсии. Это также касается и переселенцев, которые перебрались в эту местность.
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С 1995 года вступил в силу закон о статусе горных населенных пунктов. Поскольку наша область географически в подавляющем большинстве горная, более 190 населенных пунктов имеют этот статус,
– написали в ПФУ.
К горным населенным пунктам относятся все населенные пункты, которые расположены в горной местности и имеют недостаточно развиты:
- сферу применения труда;
- систему социально-бытового обслуживания;
- ограниченную транспортную доступность.
Поэтому, если человек проживает в таком населенном пункте, то ей к пенсии добавят повышение.
Законом предусмотрено установленную надбавку к пенсиям 20% от основного размера пенсий,
– добавили в Фонде.
Как получить надбавку
Для этого надо оформить статус жителя на территории горного населенного пункта и получить соответствующее удостоверение.Обратите внимание! Чтобы получить соответствующий статус надо обратиться в местные органы власти или в ЦНАП.
Размер доплаты регулируется в соответствии с Законом "О статусе горных населенных пунктов в Украине".