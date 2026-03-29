Пенсия после 70 растет: кому начислят дополнительные 3600 гривен за год

После 70 лет часть пенсионеров может получать дополнительные выплаты к пенсии. Размер надбавки может достигать нескольких тысяч гривен в год, что может существенно улучшить финансовое состояние многих украинцев.

Кто получит 3600 гривен от государства к пенсии?

В украинской системе пенсионного обеспечения действует механизм возрастных надбавок, который предусматривает постепенное увеличение выплат с достижением определенного возраста, пишет Пенсионный фонд.

После 70 лет пенсионерам устанавливается ежемесячная доплата в размере 300 гривен, что в годовом измерении составляет 3 600 гривен дополнительного дохода.

Справочно! Эта надбавка является частью государственной политики поддержки лиц старших возрастных групп и начисляется автоматически.

Вместе с этим, по достижении 75 лет размер возрастной доплаты возрастает до 456 гривен в месяц. В то же время стоит учитывать, что это не отдельное начисление "сверху", а пересмотр общей суммы надбавки, которая уже включает предыдущие 300 гривен.

Таким образом, фактическое повышение после 75 лет составляет дополнительные 156 гривен ежемесячно. После 80 лет размер возрастной доплаты увеличивается еще на 114 гривен, что отражает последовательный подход к поддержке лиц пожилого возраста.

Всем ли начисляют возрастные доплаты?

Надбавки по возрасту назначаются автоматически, без необходимости обращения в органы Пенсионного фонда. Однако их получение зависит от соблюдения ряда критериев. В частности, общий размер пенсионной выплаты не должен превышать установленный порог (в 2026 году это 10 340 гривен).

Важно! Если после начисления надбавки этот уровень превышается, ее размер корректируется.

Отдельное ограничение касается работающих пенсионеровдля них возрастные доплаты не применяются до момента прекращения трудовой деятельности. Это связано с тем, что механизм надбавок направлен прежде всего на лиц, которые не имеют дополнительных источников дохода.

