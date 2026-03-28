Какие есть надбавки к пенсии УБД?

Статус участника боевых действий предусматривает отдельные подходы к формированию пенсионных выплат, в частности систему дополнительных гарантий. По информации Пенсионного фонда Украины, таким лицам устанавливается ежемесячное повышение в размере 25% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

В 2026 году этот показатель составляет 2 595 гривен, соответственно размер надбавки достигает 648,75 гривны, что больше по сравнению с предыдущим годом. Кроме этого, предусмотрена фиксированная целевая помощь на проживание.

Какие есть специальные льготы для УБД?

Отдельно законодательство предоставляет право на досрочный выход на пенсию по возрасту. Для мужчин такая возможность наступает по достижении 55 лет при наличии не менее 25 лет страхового стажа, для женщин – после 50 лет при условии стажа от 20 лет.

При этом окончательный размер пенсии определяется индивидуально и зависит от продолжительности страхового стажа и уровня дохода, с которого уплачивались взносы.

Важно! Дополнительно для военнослужащих, которые принимали участие в боевых действиях во время военного положения, применяется льготный порядок зачисления стажа: один месяц службы считается как три месяца страхового стажа, что может существенно повлиять на размер будущих выплат.

Какой размер пенсии у военнослужащих?

По актуальной информации Министерства обороны Украины, для военнослужащих предусмотрено несколько видов пенсионного обеспечения в зависимости от оснований для назначения выплат.

Пенсия по инвалидности устанавливается в пределах от 40% до 100% денежного обеспечения. Ее размер определяется с учетом группы инвалидности и причин ее наступления.

Пенсия за выслугу лет формируется в диапазоне от 50% до 70% денежного обеспечения и зависит от продолжительности службы.

В случае потери кормильца членам семьи назначается пенсия в размере от 30% до 70% соответствующего денежного обеспечения, в зависимости от обстоятельств смерти военнослужащего.

В то же время законодательство устанавливает ограничения относительно права на получение военной пенсии. Такое право теряют лица, лишены воинского звания, а также уволены со службы в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда за уголовное преступление, совершенное с использованием служебного положения, или в случае привлечения к административной ответственности за коррупционные правонарушения.

Как оформить себе пенсию УБД?