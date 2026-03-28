Які є надбавки до пенсії УБД?

Статус учасника бойових дій передбачає окремі підходи до формування пенсійних виплат, зокрема систему додаткових гарантій. За інформацією Пенсійного фонду України, таким особам встановлюється щомісячне підвищення у розмірі 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

У 2026 році цей показник становить 2 595 гривень, відповідно розмір надбавки сягає 648,75 гривні, що більше порівняно з попереднім роком. Окрім цього, передбачена фіксована цільова допомога на проживання.

Які є спеціальні пільги для УБД?

Окремо законодавство надає право на достроковий вихід на пенсію за віком. Для чоловіків така можливість настає після досягнення 55 років за наявності не менше 25 років страхового стажу, для жінок – після 50 років за умови стажу від 20 років.

При цьому остаточний розмір пенсії визначається індивідуально та залежить від тривалості страхового стажу і рівня доходу, з якого сплачувалися внески.

Важливо! Додатково для військовослужбовців, які брали участь у бойових діях під час воєнного стану, застосовується пільговий порядок зарахування стажу: один місяць служби рахується як три місяці страхового стажу, що може суттєво вплинути на розмір майбутніх виплат.

Який розмір пенсії у військовослужбовців?

За актуальною інформацією Міністерства оборони України, для військовослужбовців передбачено кілька видів пенсійного забезпечення залежно від підстав для призначення виплат.

Пенсія по інвалідності встановлюється у межах від 40% до 100% грошового забезпечення. Її розмір визначається з урахуванням групи інвалідності та причин її настання.

Пенсія за вислугу років формується у діапазоні від 50% до 70% грошового забезпечення і залежить від тривалості служби.

У разі втрати годувальника членам сім’ї призначається пенсія у розмірі від 30% до 70% відповідного грошового забезпечення, залежно від обставин смерті військовослужбовця.

Водночас законодавство встановлює обмеження щодо права на отримання військової пенсії. Таке право втрачають особи, позбавлені військового звання, а також звільнені зі служби у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду за кримінальне правопорушення, вчинене з використанням службового становища, або у випадку притягнення до адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення.

Як оформити собі пенсію УБД?