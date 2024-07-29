Без надбавки по возрасту: какие пенсионеры не получат дополнительные деньги

Некоторые украинские пенсионеры могут не получить надбавки по возрасту. Так может произойти из-за "слишком больших" выплат.

Кто не получит надбавки по возрасту

После достижения 70-летнего возраста, украинские пенсионеры начинают получать надбавки по возрасту, которые составляют:

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для лиц в возрасте от 70 до 74 лет – 300 гривен;

от 75 до 79 лет – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Однако те пенсионеры, которые получают 10 340,35 гривны и более, такую надбавку к пенсии не получают.

Также, если их пенсия близка к этой сумме, например 10 200 гривен, то до 74 лет они будут получать надбавку в размере 140 гривен, а до 79 лет – 256 гривен.

То есть надбавка не увеличит выплаты пенсионера до более чем 10 340,35 гривен, для этого ее будут урезать.