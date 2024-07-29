Хто не отримає надбавки за віком

Після досягнення 70-річного віку, українські пенсіонери починають отримувати надбавки за віком, які складають:

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для осіб віком від 70 до 74 років – 300 гривень;

від 75 до 79 років – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Проте ті пенсіонери, які отримують 10 340,35 гривні і більше, таку надбавку до пенсії не отримують.

Також, якщо їх пенсія близька до цієї суми, наприклад 10 200 гривень, то до 74 років вони отримуватимуть надбавку у розмірі 140 гривень, а до 79 років – 256 гривень.

Зверніть увагу! Тобто надбавка не збільшить виплати пенсіонера до більш ніж 10 340,35 гривні, для цього її урізатимуть.