Кто из пенсионеров сможет получить надбавку по возрасту в апреле

Пенсионеры могут получить надбавки к пенсии. В том числе и помощь по состоянию здоровья, для этого лицо должно соответствовать определенным критериям.

Кому предоставляют выплату по возрасту

Надбавка по возрасту предоставляется гражданам старше 70 лет. Главным условием является пенсия меньше 10 340,35 гривен.

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Размер этой надбавки таков:

лица от 70 до 74 лет включительно имеют ежемесячно дополнительно 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Надбавка предоставляется пенсионерам автоматически, без личного обращения в ПФУ. Доплата начисляется в месяц, когда лицо достигает определенного возраста.

Как получить доплату по здоровью

Некоторые пенсионеры имеют право на специальную надбавку. Она предоставляется, если лицо:

старше 80 лет;

получает пенсию по возрасту;

проживает сам;

нуждается в уходе со стороны посторонних лиц по состоянию здоровья.

Размер этой доплаты рассчитывается как 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (с 1 января 2024 года это 2 361 гривна). То есть сейчас этот показатель – 944 гривны.

Для оформления этой надбавки пенсионер должен лично обратиться в ПФУ. С заявлением, лицо должно предоставить документальное подтверждение ухудшенного состояния здоровья.