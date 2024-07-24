Надо ли платить за доставку газа в августе

Украинцы оплачивают не только стоимость потребленного газа, но и плату за его транспортировку. Эти расходы разделены на два отдельных платежа.

Нужно ли в августе платить за доставку газа

Почти все потребители газа должны платить за доставку газа в Украине. В августе тариф составляет от 0,38 до 2,39 гривны за кубический метр. Однако, конечная стоимость зависит от области, в которой проживает человек.

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Важно также отметить, что в регионах с большим количеством населения тарифы на доставку газа будут ниже. Окончательная стоимость транспортировки газа зависит от области проживания потребителя.