Чи потрібно у серпні платити за доставку газу

Майже усі споживачі газу повинні платити за доставку газу в Україні. У серпні тариф складає від 0,38 до 2,39 гривні за кубічний метр. Однак, кінцева вартість залежить від області, в якій проживає особа.

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Важливо також відзначити, що в регіонах з великою кількістю населення тарифи на доставку газу будуть нижчими. Остаточна вартість транспортування газу залежить від області проживання споживача.