Чи потрібно у серпні платити за доставку газу

Майже усі споживачі газу повинні платити за доставку газу в Україні. У серпні тариф складає від 0,38 до 2,39 гривні за кубічний метр. Однак, кінцева вартість залежить від області, в якій проживає особа.

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Важливо також відзначити, що в регіонах з великою кількістю населення тарифи на доставку газу будуть нижчими. Остаточна вартість транспортування газу залежить від області проживання споживача.

Хто може не сплачувати за доставку газу?

Доставку можуть не сплачувати ті громадяни, які не використовують газ. Платіжки їм надходять, оскільки на цю мить вони підключені до газової мережі. Щоб уникнути отримання платіжок за доставку, такі громадяни повинні розірвати договір з регулятором. Це призведе до повного відключення споживача від загальної мережі.