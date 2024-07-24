Нужно ли в августе платить за доставку газа

Почти все потребители газа должны платить за доставку газа в Украине. В августе тариф составляет от 0,38 до 2,39 гривны за кубический метр. Однако, конечная стоимость зависит от области, в которой проживает человек.

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Важно также отметить, что в регионах с большим количеством населения тарифы на доставку газа будут ниже. Окончательная стоимость транспортировки газа зависит от области проживания потребителя.

Кто может не платить за доставку газа?

Доставку могут не платить те граждане, которые не используют газ. Платежки им поступают, поскольку на данный момент они подключены к газовой сети. Чтобы избежать получения платежек за доставку, такие граждане должны расторгнуть договор с регулятором. Это приведет к полному отключению потребителя от общей сети.