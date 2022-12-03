Надо надеяться, что Путин будет "стрелять себе в ногу": Фурса о потолке цену на российскую нефть

Reuters сообщает, что страны ЕС предварительно договорились о соглашении по потолку цены на российскую нефть. Речь идет о 60 долларов за баррель, в то же время предполагается возможность пошагового снижения этого показателя.

Если цена на нефть будет расти, потолок не будут поднимать, а при снижении есть возможность уменьшать его уровень на 5% за каждый шаг. Об этом 24 каналу сказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Следует переговоры в тупике: что не так с ценой на российскую нефть

Чего следует ожидать

"На первый взгляд, это выглядит гомеопатическим мероприятием, ведь цена в 60 долларов не сильно отличается от текущей цены, по которой Россия продает свою нефть, иногда она даже продавала дешевле. Поэтому здесь может найтись пространство для предательства", – отмечает банкир.

С другой стороны, добавляет Фурса, хорошо, что потолок ввели, ведь это было сделать очень сложно. Теперь его можно уменьшать.

Никто не знает, насколько реально снижать потолок – даже тот, кто сидит в Брюсселе. Но то, что этот механизм заложен, создает возможность его применения. Опять же, если будет консенсус,

– подчеркивает Фурса.

Инвестиционный банкир подчеркнул, что потолок предусмотрен для третьих стран, преимущественно азиатских, которые продолжат покупать российскую нефть. Евросоюз, США, Великобритания, Австралия, Япония полностью отказываются от российской нефти – с 5 декабря действует эмбарго.

"Основной момент состоит в том, что мы не можем точно спрогнозировать реакцию России. А она является ключевой", – отмечает эксперт.

Есть пример с газом, когда Путин сам ограничил поставки в Европу, думая, что он сейчас всех накажет. Он потерял рынок и почти все экспортные доходы по продаже газа. Мы неоднократно слышали от россиян, что в случае введения потолка они не будут поставлять нефть.

Пока мы можем только скрестить пальцы и надеяться, что Путин снова будет "стрелять себе в ногу" и неадекватно реагировать на введение этого потолка. Прогнется или нет, – говорит Сергей Фурса.

По словам эксперта, Евросоюзу было очень сложно отказаться от российского газа из-за ряда факторов, в частности, вопроса инфраструктуры для провоза американского и катарского сжиженного газа. По последним оценкам, ЕС потратит 700 миллиардов евро на энергонезависимость от России.

С нефтью все гораздо проще: если не проходит российский танкер – приходит любой другой. Однако это уже не будет чисто европейская история, это коснется всего мира, – утверждает Фурса.

Он объясняет, что выпадение российской нефти с рынка, конечно, приведет к росту цен. Вероятно, Путин на это и надеется. Он может попытаться повторить свой трюк с газом, подумав, что:

он уберет российскую нефть с рынка;

цены вырастут;

все приползут к нему с просьбой ее вернуть;

санкции снимут.

Нам не столько важна цена на нефть, сколько важно, чтобы Россия не получала от этого доходы. Конечно, это приведет к росту цен на бензин, и это очень чувствительная тема для американцев и европейцев.

– уверяет банкир.

Если цена дойдет до 100+ долларов, вероятнее всего, мы увидим решение арабов существенно нарастить добычу нефти. "Для России очень трудно увеличить добычу, но в Персидском заливе это очень просто: копнули где-то – пошла нефть. Такая реакция наиболее вероятна. И Путин снова проигрывает. Мы можем надеяться, что Путин попытается сыграть в эту игру", – отмечает Фурса.

Известно, что россияне заложили в бюджет цену на нефть в 50 долларов. Однако это абсолютно неважно, считает Фурса, потому что после формирования бюджета наложили санкции, которые существенно сократили его возможности. Он стал дефицитным, хотя исторически был профицитным.

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