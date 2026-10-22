Более 20 сценариев: "Нафтогаз" подготовил планы на зиму
В "Нафтогазе" просчитали 24 сценария развития событий в предстоящую зиму. Планирование осуществлялось с учетом интенсивности российских атак, температурных условий и объемов собственной добычи газа.
Как "Нафтогаз" готовится к зиме
Для всех сценариев предусмотрены решения и определенный алгоритм действий, о чем сообщил исполняющий обязанности председателя правления "Нафтогаза" Сергей Федоренко.
Принял участие в онлайн-брифинге с послами Украины по всему миру. Благодарю министра иностранных дел Андрея Сибигу за эту возможность.
Федоренко подчеркнул, что важно активизировать работу с международными партнерами по нескольким направлениям:
- восстановление поврежденной инфраструктуры;
- усиление защиты энергетических объектов;
- поставка критически важного оборудования и спецтехники;
- привлечение финансовых инструментов для заблаговременного заключения контрактов на дополнительные объемы газа.
У нас есть успешный пример такого сотрудничества с Норвегией, которая уже предоставила "Нафтогазу" существенную грантовую помощь для закупки дополнительного газа,
– отметил Сергей Федоренко.
Напомним, что "Нафтогаз" активно готовится к зимнему периоду. Компании уже удалось увеличить объем газа до 16 миллиардов кубометров. Это самый высокий показатель с 2020 года.
В частности, в этом году Украина лучше подготовлена к зиме, чем в предыдущие годы. Об этом сообщил Денис Шмыгаль.