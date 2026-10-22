Як Нафтогаз готується до зими

Під усі сценарії є рішення і визначений алгоритм дій, про що повідомив виконувач обов'язків голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко.

Сергій Федоренко Виконувач обов'язків голови правління Нафтогазу Узяв участь в онлайн-брифінгу з послами України в усьому світі. Дякую міністру закордонних справ Андрію Сибізі за цю можливість.

Федоренко наголосив, що важливо інтенсифікувати роботу з міжнародними партнерами за декількома напрямами:

відновлення пошкодженої інфраструктури;

посилення захисту енергетичних об’єктів;

постачання критичного обладнання та спецтехніки;

залучення фінансових інструментів для завчасного контрактування додаткових обсягів газу.

Маємо успішний приклад такої співпраці з Норвегією, яка вже надала Нафтогазу суттєву грантову допомогу для закупівлі додаткового газу,

– зазначив Сергій Федоренко.

Нагадаємо, що Нафтогаз активно готується до зимового періоду. Компанії вже вдалося збільшити обсяг газу до 16 мільярдів кубометрів. Це є найвищим показником із 2020 року.

Зокрема, цьогоріч Україна більш підготовлена до зими, ніж у минулі роки. Про це повідомив Денис Шмигаль.