Как "Нафтогаз" готовится к зиме

Для всех сценариев предусмотрены решения и определенный алгоритм действий, о чем сообщил исполняющий обязанности председателя правления "Нафтогаза" Сергей Федоренко.

Сергей Федоренко Исполняющий обязанности председателя правления Нафтогаза Принял участие в онлайн-брифинге с послами Украины по всему миру. Благодарю министра иностранных дел Андрея Сибигу за эту возможность.

Федоренко подчеркнул, что важно активизировать работу с международными партнерами по нескольким направлениям:

восстановление поврежденной инфраструктуры;

усиление защиты энергетических объектов;

поставка критически важного оборудования и спецтехники;

привлечение финансовых инструментов для заблаговременного заключения контрактов на дополнительные объемы газа.

У нас есть успешный пример такого сотрудничества с Норвегией, которая уже предоставила "Нафтогазу" существенную грантовую помощь для закупки дополнительного газа,

– отметил Сергей Федоренко.

Напомним, что "Нафтогаз" активно готовится к зимнему периоду. Компании уже удалось увеличить объем газа до 16 миллиардов кубометров. Это самый высокий показатель с 2020 года.

В частности, в этом году Украина лучше подготовлена к зиме, чем в предыдущие годы. Об этом сообщил Денис Шмыгаль.