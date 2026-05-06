Нафтогаз обратился к украинцам: актуально для тех, кто платит за газ через Приват24

До 5 мая украинцы должны были передать показатели газовых счетчиков. Далее потребителям пришлют новые счета, которые нужно оплатить до 25 мая текущего месяца.

Что известно об обращении Нафтогаза к своим клиентам?

Ранее Нафтогаз изменил реквизиты для оплаты, поэтому украинцы получили уточнение об оплате через мобильное приложение Приват24, что можно увидеть на странице компании в Facebook.

Согласно информации, актуальные реквизиты для оплаты за потребленный газ уже обновлены в ПриватБанке. Если же лицо оплачивает по реквизитам вручную в приложении банка, то ему советуют перед платежом проверить актуальные данные.

Также обязательно указывайте в назначении платежа номер лицевого счета,

– добавили в комментариях.

В то же время реквизиты для оплаты распределения газа остались без изменений. Эту услугу предоставляют операторы газораспределительных сетей, поэтому оплата осуществляется по реквизитам оператора.

Что еще стоит знать о ситуации с газом?

Об изменении реквизитов Нафтогаз сообщил еще в марте. Новые данные были указаны в бумажных счетах за март.

При оплате обязательно нужно указать в назначении платежа номер лицевого счета, по которому осуществляется оплата. Это поможет корректно зачислить платеж.

В частности, в приложениях банков (Ощадбанк, Укргазбанк, ПУМБ, monobank), платежных сервисах (LiqPay, EasyPay, Portmone) и в отделениях Укрпочты и Новой почты данные уже обновлены автоматически. То есть платежи принимаются по новым реквизитам.

Обратите внимание! Актуальные реквизиты также доступны в мобильном приложении Куб и цифровых сервисах ГК "Нафтогаз Украины".

В то же время следует напомнить, что передача показаний через чат-бот GASUA больше не работает. Это касается как Вайбера, так и Телеграма.

Зато украинцы должны воспользоваться мобильным приложением Куб от Нафтогаза. Об этом сообщили в "ГазПравде".

Передавать показания счетчика нужно даже тогда, когда вы не пользуетесь газом, или не проживаете в доме,

– отметили в тексте.

Важно! В таком случае просто следует присылать неизменные показания прибора учета.

Что еще следует знать украинцам?

Тарифную модель для украинских газохранилищ планируют изменить. Об этом сообщил заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский.

В то же время цены на газ для населения останутся фиксированными. А для бизнеса изменение будет настолько мала, что "ее никто не заметит".

В частности экс-руководителя "Львовгаза" обвиняют в завышении тарифов на распределение газа. Согласно ситуации, это позволило безосновательно включить в платежки почти 3,7 миллиона гривен.

Потери искусственно увеличились почти на 2,82 миллиона кубометров в год. Это автоматически повлияло на расчеты тарифа – его повысили на 14,8 гривны за тысячу кубометров газа.