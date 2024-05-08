"Нафтогаз Украины" хочет накопить 13 миллиардов кубов газа к следующему сезону

К следующему отопительному сезону "Нафтогаз Украины" установил цель накопить 13 миллиардов кубометров газа. Этого хотят достичь путем увеличения собственной добычи.

Больше собственного газа

"Нафтогаз" активно занимается подготовкой, чтобы обеспечить потребности украинцев газом на отопительный сезон.

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Сейчас в подземных хранилищах уже хранится более 8 миллиардов кубометров газа. Впрочем, глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев убежден, что удастся накопить еще больше.

! Кроме того, "Нафтогаз" обеспечен опцией форс-мажора через регулярную программу ЕБРР, или "чрезвычайную кредитную линию". Она позволяет компании создать страховой запас газа в случае непредвиденных обстоятельств во время отопительного сезона.

Отопительный сезон 2023-2024 годов Украина прошла без импорта газа, имея на начало октября 15,75 миллиардов кубометров газа в хранилищах. В течение сезона было отобрано 8,5 миллиарда кубометров, из которых 6,7 миллиарда кубометров использовала сама Украина, сообщает "Укртрансгаз".

Сколько заработал "Нафтогаз" в 2023 году

! Экспорт газа частными добытчиками ограничен, и "Нафтогаз" приобрел 1 миллиард кубометров газа через "Украинскую энергетическую биржу" в 2023 году.

Если в 2022 году компания понесла убытки на сумму более 79 миллиардов гривен, то в прошлом году заработала прибыль в размере 23,1 миллиарда гривен.

эта информация была подтверждена международным аудитором и утверждена наблюдательным советом компании 3 мая 2024 года. Ожидается, что большая часть этой прибыли будет выплачена в виде дивидендов государству.

Также стало известно, что за прошлый год "Нафтогаз" уплатил в бюджеты всех уровней налоги на общую сумму 90,2 миллиарда гривен, из которых 83,4 миллиарда гривен перечислено в государственный бюджет, а 6,8 миллиарда гривен – в местные бюджеты.