"Нафтогаз" взял почти 5 миллиардов у "Приватбанка": куда пойдут средства

НАК "Нафтогаз" получил от "Приватбанка" кредит в размере 4,7 миллиарда гривен. Эти средства группа планирует потратить на подготовку к следующей зиме.

Для чего "Нафтогаз" взял кредит?

Руководство "Приватбанка" быстро откликнулось на запрос и согласовало кредит. Об этом рассказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий, сообщает 24 Канал.

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По информации "Нафтогаза", кредитные средства используют, чтобы сформировать необходимые запасы газа в подземных хранилищах Украины для отопительного сезона 2025-2026 годов.

Параллельно продолжается сотрудничество с международными финансовыми организациями и странами-партнерами,

– добавил Корецкий.

Важно! В "Приватбанке" добавили, что кредит на 4,7 миллиарда гривен стал крупнейшим финансированием украинской энергетической отрасли с начала полномасштабной войны в Украине. К тому же это первый кредитный договор с "Нафтогазом".

Сколько газа необходимо Украине?

В этом году для подготовки к зиме Украине приходится большой объем газа закупать за рубежом.

В подземные газохранилища, по подсчетам Минэнерго, необходимо закачать минимум 4,6 миллиарда кубометров газа.

Аналитики говорят, что Украине нужно в целом иметь около 13 миллиардов кубометров газа в ПХГ до 1 ноября.

В июне были подписаны контракты на 2,9 миллиарда кубометров газа для закачки в хранилища.

Стоит знать! Средства на закупку газа на зиму "Нафтогазу" также выделяет Европейский банк реконструкции и развития. Также группа сотрудничает с Европейским инвестиционным банком.