"Нафтогаз" получил нового руководителя, – СМИ

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз" назначил временно исполняющего обязанности руководителя компании. Им стал коммерческий директор группы "Нафтогаз" Сергей Федоренко.

Кто в настоящее время возглавит "Нафтогаз"

Об этом пишет издание "ЭП" со ссылкой на источники в правительстве и компании.

По данным источников СМИ, на должность рассматривались два кандидата:

Сергей Федоренко; действующий глава "Укргаздобычи" Юрий Ткачук.

До последнего больше шансов возглавить компанию было именно у Ткачука,

– говорится в материале.

Как отмечается в тексте, Федоренко будет руководить компанией "Нафтогаз" в статусе исполняющего обязанности до назначения СЕО.

Напомним, что Сергей Федоренко был назначен коммерческим директором группы "Нафтогаз" в июле 2025 года. Ранее он занимал аналогичную должность в ПАО "Укрнафта".

До этого он работал директором по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" (2015 – 2023), где также был членом правления.

Параллельно Федоренко возглавлял компанию "Нафтогаз Oil Trading" в 2019 – 2022 годах.

Следует добавить, что бывший глава НАК "Нафтогаз" стал премьер-министром Украины. Его кандидатуру поддержала Верховная рада в четверг, 16 июля.

За его назначение проголосовали 289 народных депутатов. До этого должность премьер-министра занимала Юлия Свириденко. Во вторник, 14 июля, Верховная рада отправила ее в отставку.