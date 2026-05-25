В Казахстане отказались взимать деньги с "Газпрома" в пользу Нафтогаза

Накануне суд разрешил принудительно взыскать 1,4 миллиарда долларов с российского "Газпрома" в пользу Нафтогаза. Однако на территории Казахстана решение выполнять отказались.

Что известно о взыскании средств с "Газпрома"

Об этом заявил министр юстиции страны Ерлан Сарсембаев, передает Tengrinews. По словам чиновника, приказ вынесли в одностороннем порядке без участия ответчика, поэтому он не является окончательным и еще не вступил в законную силу.

Читайте также Украина перейдет на новые тарифы – останутся ли субсидии на газ и свет

Чиновник рассказал, что "Газпром" имеет право в установленный срок обжаловать документ, после чего состоится полноценное рассмотрение с участием обеих сторон. Поэтому говорить о каком-либо исполнении судебного решения на этом этапе якобы преждевременно.

Сарсембаев также объяснил, почему процесс начали именно в Международном финансовом центре "Астана". Обратиться в суд может любое лицо, однако это еще якобы не означает, что дело автоматически подпадает под его юрисдикцию.

Поэтому Казахстан не станет "транзитной площадкой" для реализации решений, которые якобы не имеют со страной правовой связи.

Правовые механизмы республики не предусматривают рассмотрение споров, не связанных с ее юрисдикцией, в связи с чем рассматриваемое решение суда МФЦА не будет исполнено на территории Казахстана,

– говорится в заявлении главы Минюста.

Есть ли шансы на принудительное взыскание