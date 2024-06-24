"Нафтогаз" уплатит в госбюджет почти 14,3 миллиарда гривен

В этом году в бюджет Украины "Нафтогаз" уплатит более 12 миллиардов гривен дивидендов. Кроме того, сумма налогов на дивиденды составляет еще дополнительные 2,1 миллиарда гривен.

Сколько "Нафтогаз" заплатит в госбюджет

В пресс-службе НАК "Нафтогаз" сообщают, что по результатам 2023 года компания уплатит в государственный бюджет почти 14,3 миллиарда гривен.

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Речь идет о 12,2 миллиарда гривен дивидендов и еще 2,1 миллиарда налога на дивиденды.

Согласно распоряжению Кабмина, выплату дивидендов "Нафтогаз" должен провести не позднее 30 июля 2024 года.

Как отметил глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов, компания стала прибыльной, что позволяет поддерживать Украину в условиях войны.

И это несмотря на то, что в 2023 году мы выполняли все свои обязательства, возложенные на нас государством, и поставляли газ по социальной цене бытовым потребителям, производителям тепла и электроэнергии, бюджетным и религиозным организациям,

– подчеркнул Чернышев.

Известно, что размер дивидендов составляет 95% чистой консолидированной прибыли Группы Нафтогаз, принадлежащей акционерам компании. Это самый высокий показатель среди государственных компаний.

Что такое дивиденды Это часть прибыли компании, который она выплачивает акционерам.

Сколько Украина сможет добыть газа в этом году

Ожидается, что в этом году государственные газодобывающие компании могу добыть около 15 миллиардов кубометров газа. В дальнейшем добыча будет постепенно расти. В то же время добыча нефти должна вырасти до 2 миллионов тонн в год.

На сегодня в подземных хранилищах Украины хранится более 8 миллиардов кубометров газа.

Кстати, прошлом году группа Нафтогаз добыла 13,3 миллиарда кубометров товарного газа.