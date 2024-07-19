Нафтогаз осуществил обязательные платежи по еврооблигациям

Нафтогаз выплатил обязательные обязательства по еврооблигациям согласно графику реструктуризации. Глава Нафтогаза Алексей Чернышов отметил, что следующий платеж запланирован на ноябрь 2024 года.

Нафтогаз осуществил необходимые платежи

Алексей Чернышов отметил, что выполнение обязательств демонстрирует надежность компании и открывает возможности для привлечения новых инвестиций.

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Алексей Чернышов Глава группы "Нафтогаз" По условиям реструктуризации Нафтогаз осуществил обязательные платежи, следующий планируется в ноябре 2024 года. Мы добросовестно выполняем взятые на себя обязательства. Выход из дефолта демонстрирует международным партнерам нашу надежность и дает возможность Нафтогазу привлекать новые капитальные инвестиции для развития компании.

В ноябре 2022 года Нафтогаз обратилась к держателям еврооблигаций с предложением активизировать взаимодействие для поиска решения по выходу из дефолта.

В мае 2023 года компания достигла договоренностей с инвесторами о реструктуризации еврооблигаций. В июне 2023 года Правительство одобрило условия реструктуризации еврооблигаций 2022-2026 годов, предложенные Нафтогазом.