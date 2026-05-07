"Некому будет поставлять тепло и воду": Нафтогаз заблокировал счета 69 предприятий ТКЭ

Из-за долгов "Нафтогаз" заблокировал счета 69 ТКЭ, что скорее всего приведет к колоссальным рискам этой зимой. Решением может стать совместный диалог между компанией и министерствами, ведь текущая ситуация делает невозможным подготовку к отопительному сезону.

Что известно о рисках для отопительного сезона 2026 – 2027 годов?

О том, что срывает подготовку к зиме, говорится в сообщении Интерфакс-Украина.

Во время круглого стола "Трансформация коммунальных теплоснабжающих предприятий в энергетические компании: что меняется и как действовать" исполнительный директор Ассоциации городов заявил, что "Нафтогаз" блокирует счета предприятиям теплокоммунэнерго (ТКЭ).

Известно, что в судебном порядке сейчас заблокированы счета 69 предприятий. Как отметил Александр Слобожан, это прямой риск для полной остановки соответствующих компаний. Также такие действия:

делают невозможным подготовку к отопительному сезону;

срывают выполнение планов устойчивости.

Сейчас мы уже фиксируем заблокированы счета в 69 предприятий ТКЭ. Это, в частности, Житомир, Звягель, Кропивницкий, Лозовая, Староконстантинов... Можно перечислять большое количество общин... Это означает блокирование работы предприятия вообще. И это самое большое преступление, которое сегодня происходит для нас с вами как потребителей. Потому что когда мы подойдем к отопительному сезону, некому будет поставлять тепло и воду. Просто не будет кому,

– объяснил Слобожан.

Так, из-за блокирования счетов ряд ТКЭ дойдут до банкротства. В частности компании потеряют специалистов, которые сейчас забронированы.

Председатель Ассоциации городов Украины также добавил, что ситуация несправедлива, потому что государство должно поставщикам тепла еще большие суммы. То есть, когда тарифы на тепло для людей не повышали, ТКЭ фактически работали в убыток.

Власть должна была вернуть средства. Это деньги, которые составляют разницы между тарифами текущими тарифами и реальной себестоимостью.

Например, ТКЭ в Житомире государство должно 900 миллионов гривен при том, что предприятие должно НАК более чем в 2 раза меньше – 400 миллионов гривен,

– отметил Слобожан.

Исполнительный секретарь Ассоциации операторов критической инфраструктуры Руслан Голуб фактически поддержал все предыдущие аргументы. Он пояснил, что такие действия "Нафтогаза" ставят под угрозу использование и установку оборудования, которое сейчас Украина получает от доноров.

В частности, по словам Руслана Голуба, арест счетов также ставит под колоссальный риск любую подготовку к зиме. Он акцентировал, что сейчас нужно надеяться на введение диалога с участием:

Министерства энергетики;

Минфина;

Министерства экономики;

Министерства развития общин и территорий,

"Нафтогаза".

Что известно о подготовке к зиме в Киеве?

Столица неоднократно подпадает под обсуждение по подготовке к отопительному сезону. Местные власти перекладывают ответственность на правительство и заявляют о недостатке средств. Между тем Кабмин упрекает КГГА и уже даже установил ультиматум для Киева:

Контроль выполнения, включительно с заключением контрактов, до 10 мая. После 10 мая – в случае невыполнения поставленных задач – необходимо оценить управленческие возможности руководства столицы готовиться к вызовам, имея все ресурсы для этого,

– написал министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

В то же время директор энергетических программ Центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова Владимир Омельченко написал, что сейчас столица имеет один из самых серьезных вызовов за время полномасштабной войны.

По словам Омельченко, ситуация гораздо серьезнее, речь идет не только о точечном ремонте одной из ТЭЦ или недостатке денег в бюджете. Основной вопрос в том, сможет ли столица "гарантировать тепло миллионам людей в случае новых российских ударов по энергетической инфраструктуре".

Это уже не поле для политических обвинений между Правительством и КГГА. Это вопрос национальной безопасности, устойчивости столицы и доверия граждан к власти. Если сейчас упустить время, осенью страна может обсуждать уже не бюджетный дефицит, а реальные риски для отопительного сезона,

– объяснил эксперт.

Он также добавил свой план решения ситуации. На первом месте: "немедленно забыть о политических амбициях и создать совместный План мероприятий Правительства, КГГА, Киевтеплоэнерго, Минфин, Минэнерго, Минразвития, НКРЭКУ, Госагентство восстановления".

Также Омельченко советует:

разделить проблему на несколько уровней;

сделать финансовый график и зафиксировать выделение/поступление средств;

контролировать реальный прогресс по каждому из объектов по определенной схеме;

сделать приоритет не на полное восстановление инфраструктуры, а на минимальное обеспечение теплом во время атак;

сократить бюрократию.

Как подытожил эксперт, "Киеву нужна не война заявлений, а война за время". Он акцентирует, что тепло зимой – это не о представлении коммунальных услуг. Это вопрос устойчивости всего государства во время войны.

Что еще нужно знать об энергетике в Киеве?

Для 24 Канала эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук рассказал, что ситуация на Дарницкой ТЭЦ является сложной. Но станция подлежит восстановлению.

По словам эксперта, единственный выход Киева – ремонт крупных энергообъектов. Город больше всего зависит именно от них. А строительство когенерации для столицы Корольчук считает нереалистичным. Хотя это закроет некоторые потребности, "но только точечно".

"Можно подтянуть котельные на правом берегу: их сейчас пытаются усилить, чтобы они выдавали больший объем тепла. Но он также будет небольшой. По планам, от силы там нарастят 10 – 15%. Левый берег за счет этого обеспечить не получится", – акцентировал эксперт.

В частности известно, что Дарницкая ТЭЦ обеспечивала теплом 500 тысяч жителей столицы. В январе объект прекратил производство электроэнергии, в результате одного из обстрелов России. В феврале станция прекратила производство тепла.