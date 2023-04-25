Украинцы будут отчислять минимум 7-10% зарплаты на пенсию: что предполагает масштабная реформа

Внедрение накопительной пенсии предполагает, что взносы будут платить не только работодатель, но и работник. Однако закон еще не принят, а запуск реформы будет продолжаться не менее года после этого.

Пенсионная реформа

Сколько нужно откладывать на накопительную пенсию

Минздрав Минсоцполитики Оксана Жолнович отметила, что на накопительную пенсию нужно откладывать до 10% от зарплаты. Часть этой суммы будет вносить работодатель. Также Жолнович подчеркнула, что без собственного вклада работник не сможет добиться целевого уровня.

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Оксана Жолнович Министерство социальной политики Средний взнос, который покрывал бы все расходы и сохранял средства – это не менее 7 – 10%. Мы предполагаем до 3% обязательных с работодателя. Это немного мало. Очевидно, что работник должен приобщаться своими средствами, чтобы его вклад был оптимальным.

Когда заработает накопительная пенсия

Законопроект №9212, который ставит целью запустить накопительную пенсионную систему только зарегистрировали и он еще не рассматривался даже в первом чтении. Жолнович отметила, что запуск реформы будет продолжаться не менее года после принятия закона.

Сначала необходимо построить цифровые системы сбора и администрирования этих средств. На это нужно время как минимум год. Итак, именно принятие закона и старт его исполнения не означает, что прямо завтра начнут собирать средства. Нет, сначала нужно все подготовить,

– добавила глава Минсоцполитики.

В чем отличие накопительной пенсии от солидарной

В настоящее время в Украине действует солидарная пенсионная система. Она предполагает, что пенсионеры получают выплаты из Пенсионного фонда, наполняющего работающее население. Накопительная система пенсионного страхования будет заключаться в том, что часть взносов украинцы начнут откладывать на личные пенсионные счета, а часть – и дальше будут платить в общий Пенсионный фонд.

Также предполагается, что ПФУ будет сразу вкладывать накопления украинцев в самые надежные инструменты государства, то есть государственные ценные бумаги, в том числе целевые на реализацию долгосрочных проектов, муниципальные ценные бумаги, акции и облигации предприятий, депозиты в надежных банках, банковские металлы, недвижимость, землю и так далее.

Накопительная пенсия будет выплачиваться параллельно солидарной пенсии, не влияя на ее размер.