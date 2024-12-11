Накопительная пенсия: эксперт рассказал о ее рисках и преимуществах

Министерство социальной политики обнародовало проект закона, предусматривающий введение обязательного накопительного уровня в пенсионной системе Украины с 1 января 2026 года. Выплаты будут начисляться на основе индивидуальных накоплений, а не общего фонда.

Когда заработают нововведения

Пенсионеры смогут выбрать между пожизненной пенсией или на определенный срок, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "Коммерсант украинский".

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Накопленные средства можно будет передать по наследству, но срок наследования будет зависеть от выбора вида пенсии.

Обратите внимание! Доступ к накопленным пенсионным средствам в Украине будет возможен после достижения 60 лет и наличия 35 лет трудового стажа.

Экономист Олег Пендзин выразил сомнения относительно своевременного внедрения накопительной пенсионной системы, поскольку законопроект, поданный Министерством социальной политики, еще не был рассмотрен парламентом.

И хотя ранее планировалось внедрение с 1 января 2025 года, теперь срок перенесен на 2026 год.

Что изменится в пенсионной системе

Новая накопительная пенсионная система не заменит солидарную, а будет ее дополнением. Обе системы будут функционировать параллельно.

Те, кто уже получает пенсию, продолжат ее получать через солидарную систему, а накопительная система будет касаться только новых пенсионеров. Впрочем, эксперт напоминает о рисках такой системы.

Олег Пендзин Экономист, эксперт Экономического дискуссионного клуба В Украине экономика достаточно слабая, и вероятность того, что накопления обесценятся, очень велика. Например, инфляция в 2022 году составила 27%, и даже наиболее стабильные инвестиции, как облигации внутреннего государственного займа, сегодня дают лишь 16% годовых. Это означает, что в случае высокой инфляции ваши средства могут не только не приносить дохода, но и терять в номинальном значении.

Вырастут ли взносы после реформы

Эксперт также рассказал о потенциальном повышении пенсионных взносов для украинцев в рамках введения обязательного накопительного уровня пенсионной системы.

Важно! Граждане должны платить 5-6% от дохода на накопительный фонд. Он также отметил, что система не будет эффективной для лиц старше 45 лет, поскольку им не хватит времени на накопление значительной суммы.

Экономист подчеркнул важность коэффициента замещения для оценки, насколько пенсия обеспечит доходы в нетрудоспособном возрасте.

Заметьте! В Украине средний коэффициент замещения пенсии составляет лишь 25%, тогда как по стандартам Международной организации труда он должен быть не менее 60%. Для этого необходимо сочетание солидарной и накопительной систем, а также добровольные взносы.