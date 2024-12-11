Коли запрацюють нововведення

Пенсіонери зможуть обрати між довічною пенсією або на певний строк, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "Комерсант український".

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Накопичені кошти можна буде передати у спадок, але термін спадкування залежатиме від вибору виду пенсії.

Зауважте! Доступ до накопичених пенсійних коштів в Україні буде можливий після досягнення 60 років та наявності 35 років трудового стажу.

Економіст Олег Пендзин висловив сумніви щодо своєчасного впровадження накопичувальної пенсійної системи, оскільки законопроєкт, поданий Міністерством соціальної політики, ще не був розглянутий парламентом.

І хоча раніше планувалося впровадження з 1 січня 2025 року, тепер термін перенесено на 2026 рік.

Що зміниться в пенсійній системі

Нова накопичувальна пенсійна система не замінить солідарну, а буде її доповненням. Обидві системи функціонуватимуть паралельно.

Ті, хто вже отримує пенсію, продовжать її отримувати через солідарну систему, а накопичувальна система стосуватиметься лише нових пенсіонерів. Втім, експерт нагадує про ризики такої системи.

Олег Пендзин Економіст, експерт Економічного дискусійного клубу В Україні економіка досить слабка, і ймовірність того, що накопичення знеціняться, дуже велика. Наприклад, інфляція в 2022 році склала 27%, і навіть найбільш стабільні інвестиції, як облігації внутрішньої державної позики, сьогодні дають лише 16% річних. Це означає, що у разі високої інфляції ваші кошти можуть не тільки не приносити доходу, а й втрачати в номінальному значенні.

Чи зростуть внески після реформи

Експерт також розповів про потенційне підвищення пенсійних внесків для українців в рамках запровадження обов'язкового накопичувального рівня пенсійної системи.

Важливо! Громадяни мають сплачувати 5-6% від доходу на накопичувальний фонд. Він також зазначив, що система не буде ефективною для осіб старших за 45 років, оскільки їм не вистачить часу на накопичення значної суми.

Економіст підкреслив важливість коефіцієнта заміщення для оцінки, наскільки пенсія забезпечить доходи у непрацездатному віці.

Зауважте! В Україні середній коефіцієнт заміщення пенсії складає лише 25%, тоді як за стандартами Міжнародної організації праці він має бути не менше 60%. Для цього необхідне поєднання солідарної та накопичувальної систем, а також добровільні внески.