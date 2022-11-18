Накопительная пенсия: почему она нужна и заработает ли во время войны

Из-за демографического спада государство не может обеспечить населению достойную солидарную пенсию, поэтому уже с этого года планировали ввести накопительную пенсию. Запустят ли ее во время войны, рассказал глава налогового комитета Даниил Гетманцев.

Почему Украине нужна накопительная пенсия

По мнению главы налогового комитета Даниила Гетманцева, которой он поделился с 24 каналом, если бы в Украине таки заработал второй уровень пенсионной реформы – накопительная пенсия, то сейчас бы не было проблем с размером пенсии.

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Даниил Гетманцев Председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Я сторонник накопительной пенсионной системы. Я убежден, что если бы мы сделали эту реформу, не занимаясь традиционным украинским популизмом 15 лет назад, она бы уже работала нормально, и у нас не было бы этой проблемы. А те обстоятельства, которые нас подталкивают к накопительной пенсионной системе, очевидны исходя из структуры населения.

Почему не могут обеспечить достойную солидарную пенсию

Нардеп рассказывает, что солидарная пенсионная система успешна в странах, где много молодежи, которая может содержать небольшое количество пенсионеров. То есть, когда 2 – 3 молодых содержат 1 пенсионера.

В Украине же численность работающего населения (от 15 до 70 лет) составляла 15,6 миллиона человек до войны.

По улучшенному показателю Международной организации труда в Украине 2,4 миллиона, а пенсионеров 11,3 миллиона.

На самом деле происходящие в стране процессы могут свидетельствовать о том, что у нас по факту может оказаться меньше на конец войны работающих, чем пенсионеров на иждивении. И это очень опасные цифры. Это свидетельствует о том, что единый социальный взнос уже не играет роли страхового платежа. Пенсионный фонд удерживается за счет бюджета. Это свидетельствует о том, что наша солидарная пенсионная система не справляется с теми функциями, которые возложены на нее,

– объясняет Гетманцев.

Чем отличается накопительная пенсия от солидарной

Солидарная пенсия сейчас действие в Украине, когда пенсионеры получают выплаты из Пенсионного фонда, наполняющего работающее население. Накопительная система будет заключаться в том, что часть взносов украинцы начнут откладывать на личные пенсионные счета, а часть – и дальше будут платить в общий Пенсионный фонд.

Условия успешного запуска накопительной пенсии

По мнению Гетманцева, для успешного функционирования накопительная пенсионная система должна быть четко просчитана, в частности часть отчисления ЕСВ. Он объясняет, что даже 5% инфляции это слишком много для успешного функционирования пенсионной системы. А на 5% НБУ планирует выйти в 2025 году.

Вторым не менее важным фактором является фондовый рынок, то есть место, где можно разместить деньги, чтобы они не потеряли стоимость.

Мы должны обеспечить возможности для инвестирования этих длинных денег. Кстати, план по восстановлению Украины, который мы разработали, имеет около 1 тысячи проектов, среди которых возможности для инвестирования, в том числе для частного, на 750 миллиардов долларов в течение 10 лет,

– рассказывает Гетманцев.

Нардеп также добавил, что вряд ли накопительная пенсионная система заработает во время войны, однако считает, что принять принципиальные решения правительство должно именно сейчас.