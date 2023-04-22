Две пенсии или ни одной: что ждет украинцев после масштабной реформы

Из-за старения нации через 30 лет треть украинцев не смогут получать пенсию. То есть нынешняя солидарная пенсионная система больше не работает. Чтобы решить этот вопрос, правительство предлагает ввести дополнительно накопительную систему пенсий. Впрочем, и с ней могут возникнуть проблемы.

В Украине увеличивается количество пенсионеров, однако проблема в том, что все меньше взрослых могут их содержать. Нынешняя солидарная пенсионная система не может обеспечить достойное финансовое положение для граждан. Может ли помочь в таком случае накопительная система, узнавал 24 Канал.

Читайте также "Наши аграрии более конкурентоспособны": почему Европа бойкотирует украинское зерно

По прогнозам Пенсионного фонда,

Напомним, что еще в 2021 году премьер-министр Денис Шмыгаль объявил о том, что в Украине с 2023 года будут вводиться социальные пакеты с накопительными пенсиями.

В том же году в Минсоцполитики объяснили важность внедрения накопительной системы, а именно из-за демографической ситуации в стране и недостаточности финансирования государство не может обеспечить население достойной пенсией. А пенсионные накопления могут это изменить.

Новый законопроект о накопительной системе

Финансовая ситуация в Пенсионном фонде не из самых лучших, ведь остается стабильно тяжелой. Как отмечают в Forbes, солидарная пенсионная система де-факто банкрот. То есть около 40% расходов Фонда покрываются за счет трансфера из государственного бюджета.

что сейчас в Украине меньше 13 миллионов официально занятых, из которых 2,7 миллиона человек пенсионного возраста. Выходит так, что работающие должны содержать более 11 миллионов пенсионеров, 6,3 миллиона детей до 14 лет, 2,2 миллиона учеников и студентов, 1,7 миллиона безработных и около 1 миллиона неработающих людей с инвалидностью.

Решить этот вопрос пробуют новым законопроектом. По данным "Минфина", в Верховной Раде зарегистрировали проект №9212, цель которой запустить накопительную пенсионную систему уже в этом году.

Стоит отметить, что это одна из самых сложных и длительных реформ, когда-либо проводившихся в Украине. Ее стоимость оценивается в 30,8 миллиарда гривен за первый год внедрения:

Первая половина суммы – это компенсация фондам общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования потерь от недопоступлений ЕСВ,

А вторая – уплата дополнительного накопительного взноса из средств госбюджета в пользу участников системы.

Какие основные положения

Прежде всего, согласно законопроекту, все категории работников до достижения 55 лет обязательно будут участвовать в системе накопительного обеспечения.

Однако только для физлиц-предпринимателей и самозанятых это будет добровольно.

В случае преждевременной смерти лица, его накопления будут переходить по наследству.

Сама система накопления будет работать в комбинированном варианте. Это означает, что до 2026 года взносы будут аккумулироваться Пенсионным фондом. С 2026 года граждане смогут выбрать для себя любой авторизованный негосударственный пенсионный фонд, куда будут платить взносы.

Что касается размера взносов, то эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказывает, что начиная с 2023 года с 22% ЕСВ работодатели будут платить 1%, в то же время государство столько же. То есть, общий размер ЕСВ увеличивать не будут.

К слову, в 2024 году взносы составят уже 1,5%, с 2025 года — 2%. Кроме того, по желанию работника размер его самостоятельных взносов может быть увеличен.

Накопительная система не станет основой

Андрей Павловский объясняет, что на самом деле накопительная система станет лишь вспомогательной для основной солидарной системы.

Украинское действующее законодательство предусматривает 3-уровневый уровень пенсионного страхования:

Первый базовый уровень – это солидарная система. Она сейчас есть и пока будет оставаться в дальнейшем;

Она сейчас есть и пока будет оставаться в дальнейшем; Второй уровень – обязательное накопительное пенсионное страхование, так называемая накопительная система;

так называемая накопительная система; Третий уровень – добровольное пенсионное страхование.

Сейчас у нас только первый и третий уровни. Второй в силу нынешних обстоятельств не был введен.

Андрей Павловский Эксперт по социальной политике Накопительная система рассматривает вариант, когда пенсионер будет получать к основной пенсии дополнительную надбавку, которую сам себе и откладывал от заработной платы. Впрочем, возникает вопрос, благоприятное ли время для такого нововведения. Одно время специалисты МВФ и Всемирного банка неоднократно сообщали, что сейчас во время войны и экономического кризиса рискованно и нецелесообразно внедрять накопительную систему. Все потому, что она может при неблагоприятных условиях превратиться в одну крупную финансовую пирамиду.

Интересно Что будет с пенсией при выезде за границу: ответ Минреинтеграции

Главные риски накопительной системы

Эксперт советует изучить негативный опыт восточноевропейских соседей при внедрении такой системы. Речь идет о Польше, Венгрии и Чехии.

В этих странах даже при более благоприятных условиях, чем они сейчас в Украине, эта система потерпела крах. То есть нам важно изучить сейчас негативный опыт,

– добавляет Павловский.

Сейчас главными рисками является то, что в последнем поданном законопроекте без ответа остается вопрос о гарантии сохранности пенсионных накоплений. Также эффективность инвестирования этих пенсионных средств. Всем известно, что фондовый рынок Украины вроде бы и есть, но на самом деле нет, потому что он не функционирует должным образом. Следовательно, многие иностранные инвестиции проходят мимо нашей экономики.

Однако в Пенсионном фонде еще раньше объясняли, что накопленные средства будут сразу вкладываться в надежные инструменты. Это государственные ценные бумаги, включая целевые на реализацию долгосрочных проектов, муниципальные ценные бумаги, акции и облигации предприятий, депозиты в надежных банках, банковские металлы, недвижимость, земля и т.д.

Обратите внимание, по расчетам МВФ, для того чтобы накопительная пенсионная система стала успешной, нужно, чтобы доходность на пенсионных счетах превышала хотя бы на 3% уровень инфляции. В противном случае после 30 – 40 лет накопления может "съесть" инфляция.

По словам Даниила Гетманцева, главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, накопленные деньги не должны потерять свою стоимость.

А что такое потеря стоимости? Это инфляция. То есть при 24% инфляции вряд ли мы сможем обеспечить такую же стоимость денег, по которой они были зачислены на счет. Даже 5% инфляции это слишком много для успешного функционирования пенсионной системы. А на 5% НБУ планирует выйти в 2025 году,

– добавляет он.

Бывший министр социальной политики Марина Лазебная до полномасштабного вторжения объясняла, что во время инвестирования закон Украины обязывает раскладывать пенсионные накопления "по разным корзинам". Соответственно, активы, в которые инвестируются пенсионные накопления, могут быть как гривневыми, так и валютными. Это должно оградить их от курсовых колебаний. Также от инфляции и обесценивания гривны.

Кроме того, размер административных расходов не должен быть слишком высоким. Возьмем такие страны, как Чили и Аргентина. У них административные расходы составили по 7–9%. В конечном итоге люди получили копейки. То есть Украине нужно сделать так, чтобы эти расходы не превышали хотя бы 1–1,5% от общей суммы.

В заключение Андрей Павловский уверяет, что никто не против этой системы, но Украине для этого нужно поработать, чтобы в конечном итоге все получилось.