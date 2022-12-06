Накопительные пенсии в России заморозили

В России накопительную пенсию заморозило до конца 2025 года. Президент страны-агрессорки Владимир Путин уже подписал соответствующий закон.

Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на официальный портал правовой информации России.

Обратите внимание Перспективы российской экономики превратились из тусклых в ужасные, – Forbes

Замораживание накопительной пенсии

Накопительная часть пенсии в России заморожена с 2014 года. Первоочередно российские власти планировали, что мероприятие будет одноразовым, однако продолжает его в течение 8 лет.

При этом 6% от общей части страховых взносов по зарплате, которые предназначались для пенсии будущим пенсионерам, сейчас выплачиваются нынешним пенсионерам с целью сокращения объема дефицита Пенсионного фонда России (ПФР).

Что известно о накопительной пенсии в России

Отметим, что этим законом также предусматривается прекращение госслужбы для сотрудников госструктур России, призываемых на службу по мобилизации.

В том году российский политик оценил идею введения накопительной пенсии и добровольными взносами как "бесполезные". Он пояснил, что они актуальны только тогда, когда финансовая система полностью стабильна, средний класс составляет более 50% населения страны.

Накопительная пенсия в России должна была формироваться на основании пенсионных накоплений, учитываемых в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица. Такие накопления должны были создаваться на счете страховых взносов работодателей и дохода от их инвестирования, согласно данным Википедии.

Из-за "замораживания" накопительной пенсии поступление средств на формирование накопительной пенсии россиян, по сути, приостановлено. Однако работодатели продолжают уплачивать прежний процент взносов в ПФР за своих работников, но у последних при этом накопления не формируются, а средства тратятся на выплату страховой пенсии гражданам, уже ставшим пенсионерами.