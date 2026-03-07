НБУ поможет банкам с наличной валютой: дефицита из-за Венгрии не будет

Нацбанк решил, что кассы украинских банков надо наполнить наличной валютой в обмен на безналичные доллары/евро. Несмотря на то, что ситуация на рынке сейчас стабильная, из-за действий Венгрии есть риски для ввоза наличных в Украину.

Почему в банках станет больше наличной валюты?

О том, для чего приняли решение и когда оно вступит в силу, говорится в сообщении Национального банка.

С 9 марта в кассах банков проведут операции по обмену безналичной валюты на наличную. Причина – подкрепление касс банковских учреждений.

Обратите внимание! Решение НБУ является превентивной реакцией.

Хотя сейчас ситуация на валютном рынке с наличной валютой является стабильной, Нацбанк просчитывает риски и в случае чего банки будут иметь наличную валютную ликвидность.

Банки имеют достаточный запас наличной валюты – объем ее среднедневных остатков в банковских кассах соответствует прошлогоднему показателю,

– говорится в сообщении.

В то же время из-за незаконного захвата инкассаторских машин Ощадбанка в Венгрии могут возникнуть сложности с доставкой валюты из-за рубежа. Поэтому НБУ при необходимости будет осуществлять операции по обмену безналичных валютных касс на наличные.

Обратите внимание! Частота и объемы соответствующих операций будут зависеть от потребностей банковской системы в наличной валютной ликвидности.

В частности благодаря режиму управляемой гибкости ситуация в Украине остается стабильной. Хотя на нее повлияли как внешние (ситуация на Ближнем Востоке), так и внутренние (рост спроса на валюту в начале месяца) факторы. Однако баланс на рынке улучшается и аналгично меняется курсовая динамика.

Что произошло с инкассаторами Ощадбанка?

5 марта, в четверг, на территории Венгрии задержали 2 инкассаторских авто Ощадбанка. Об этом пишет NV. По собственным источникам медиа сообщает, что сотрудников держат в Антитеррористическом центре.

По информации самого банка, работников задержали безосновательно, когда они проводили регулярную операцию перевозки валюты и банковских металлов между Райффайзен банк Австрия и Ощадбанк Украины.

В частности по данным GPS конфискованные автомобили оставили в центре Будапешта, вблизи одной из силовых структур Венгрии.

