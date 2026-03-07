НБУ поможет банкам с наличной валютой: дефицита из-за Венгрии не будет
- НБУ решил наполнить кассы украинских банков наличной валютой из-за возможных рисков, связанные с действиями Венгрии.
- 5 марта в Венгрии задержали инкассаторские авто Ощадбанка, что может повлиять на доставку валюты из-за рубежа.
Нацбанк решил, что кассы украинских банков надо наполнить наличной валютой в обмен на безналичные доллары/евро. Несмотря на то, что ситуация на рынке сейчас стабильная, из-за действий Венгрии есть риски для ввоза наличных в Украину.
Почему в банках станет больше наличной валюты?
О том, для чего приняли решение и когда оно вступит в силу, говорится в сообщении Национального банка.
Смотрите также "Украинцы останутся без денег": Орбан выдал новые угрозы из-за "Дружбы"
С 9 марта в кассах банков проведут операции по обмену безналичной валюты на наличную. Причина – подкрепление касс банковских учреждений.
Обратите внимание! Решение НБУ является превентивной реакцией.
Хотя сейчас ситуация на валютном рынке с наличной валютой является стабильной, Нацбанк просчитывает риски и в случае чего банки будут иметь наличную валютную ликвидность.
Банки имеют достаточный запас наличной валюты – объем ее среднедневных остатков в банковских кассах соответствует прошлогоднему показателю,
– говорится в сообщении.
В то же время из-за незаконного захвата инкассаторских машин Ощадбанка в Венгрии могут возникнуть сложности с доставкой валюты из-за рубежа. Поэтому НБУ при необходимости будет осуществлять операции по обмену безналичных валютных касс на наличные.
Обратите внимание! Частота и объемы соответствующих операций будут зависеть от потребностей банковской системы в наличной валютной ликвидности.
В частности благодаря режиму управляемой гибкости ситуация в Украине остается стабильной. Хотя на нее повлияли как внешние (ситуация на Ближнем Востоке), так и внутренние (рост спроса на валюту в начале месяца) факторы. Однако баланс на рынке улучшается и аналгично меняется курсовая динамика.
Что произошло с инкассаторами Ощадбанка?
5 марта, в четверг, на территории Венгрии задержали 2 инкассаторских авто Ощадбанка. Об этом пишет NV. По собственным источникам медиа сообщает, что сотрудников держат в Антитеррористическом центре.
По информации самого банка, работников задержали безосновательно, когда они проводили регулярную операцию перевозки валюты и банковских металлов между Райффайзен банк Австрия и Ощадбанк Украины.
В частности по данным GPS конфискованные автомобили оставили в центре Будапешта, вблизи одной из силовых структур Венгрии.
Что еще нужно знать о валютной ситуации и возможном дефиците?
Эксперты объясняют, что в марте курс доллара относительно гривны демонстрирует нетипичную ситуацию. Речь идет о девальвации гривны. Однако Нацбанк контролирует этот процесс в рамках политики управляемой гибкости, когда показатели могут минимально колебаться и не создавать существенных угроз для экономической стабильности страны.
В то же время эксперты рассказывают, что сумма, которую перевозили инкассаторы в Венгрии составляет 10% от январского объема валютной наличности. Если страна не дополучила эти деньги – глобальных проблем не будет, однако дискомфорт может возникнуть именно на наличном рынке. Для межбанка – без изменений.
В частности известно, что раньше валюту не перевозили автомобилями, для этого – использовали самолеты. Однако из-за войны ситуация и возможности изменились, поэтому банки ищут альтернативы.