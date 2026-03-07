Чому в банках стане більше готівкової валюти?

Про те, для чого ухвалили рішення та коли воно набуде чинності, йдеться в повідомленні Національного банку.

З 9 березня у касах банків проведуть операції з обміну безготівкової валюти на готівкову. Причина – підкріплення кас банківських установ.

Зауважте! Рішення НБУ є превентивною реакцією.

Хоча нині ситуація на валютному ринку з готівковою валютою є стабільною, Нацбанк прораховує ризики та в разі чого банки матимуть готівкову валютну ліквідність.

Банки мають достатній запас готівкової валюти – обсяг її середньоденних залишків у банківських касах відповідає минулорічному показнику,

– йдеться у повідомленні.

Водночас через незаконне захоплення інкасаторських машин Ощадбанку в Угорщині можуть виникнути складнощі з доставкою валюти з-за кордону. Тому НБУ за потреби здійснюватиме операції з обміну безготівкових валютних кас на готівкові.

Зверніть увагу! Частота та обсяги відповідних операцій залежатимуть від потреб банківської системи в готівковій валютній ліквідності.

Зокрема завдяки режиму керованої гнучкості ситуація в Україні залишається стабільною. Хоча на неї вплинули як зовнішні (ситуація на Близькому Сході), так і внутрішні (зростання попиту на валюту на початку місяця) чинники. Однак баланс на ринку поліпшується й аналгічно змінюється курсова динаміка.

Що сталося з інкасаторами Ощадбанку?

5 березня, у четвер, на території Угорщини затримали 2 інкасаторських авто Ощадбанку. Про це пише NV. За власними джерелами медіа повідомляє, що співробітників тримають в Антитерористичному центрі.

За інформацією самого банку, працівників затримали безпідставно, коли вони проводили регулярну операцію перевезення валюти та банківських металів між Райффайзен банк Австрія та Ощадбанк Україна.

Зокрема за даними GPS конфісковані автомобілі залишили в центрі Будапешта, поблизу однієї з силових структур Угорщини.

Що ще потрібно знати про валютну ситуацію і можливий дефіцит?