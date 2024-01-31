НБУ рассказал, сколько денег украинцы держат "под матрасом"

В 2023 году общее количество наличных денег в Украине выросло на 6,7%, или на 48,3 миллиарда гривен. Это означает, что по состоянию на 1 января 2024 года украинцы держали "под матрасом" 764,4 миллиарда гривен.

Сколько наличных денег имеют украинцы

Если в 2022 году был на 14,1% больше, чем в 2021 году, то уже через год рост количества наличных денег в обращении уменьшился вдвое. Это объясняется высоким уровнем неопределенности бизнеса и населения, обусловленным началом полномасштабной войны и ракетного террора.

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Так, в обращении сейчас находится 2,7 миллиарда банкнот на сумму 757,5 миллиарда гривен и 14,5 миллиарда монет на сумму 6,7 миллиардов гривен.

В начале 2024 года на каждого жителя Украины приходилось в среднем 66 банкнот и 177 платежных монет.

! Самыми распространенными в обращении являются банкноты номиналом 500 гривен и монеты номиналом 10 копеек.

Несколько фактов о наличном обращении:

Наименее распространенными являются банкноты номиналом 50 гривен и монеты номиналом 10 гривен.

В 2023 году больше всего выросло количество монет номиналом 10 гривен, а также произошло увеличение количества монет номиналами 5, 2 и 1 гривна. Это связано с изъятием из обращения банкнот меньших номиналов.

Наибольшее сокращение количества в обращении произошло с монетами номиналом 25 копеек.

Наибольший прирост среди банкнот был в номинале 1000 гривен, что объясняется желанием людей хранить сбережения в больших номиналах во время войны.

Сокращение количества банкнот номиналом 100 и 200 гривен в обращении было вызвано активным замещением их на банкноты номиналом 1000 гривен.

НБУ продает валюту

С 22 по 26 января Национальный банк Украины осуществил продажу валюты на межбанковском рынке в размере 421,3 миллиона долларов, что на 109,7 миллиона долларов меньше, чем за предыдущую неделю. В течение того же периода регулятор приобрел 520 тысяч долларов, что является самым высоким показателем с начала года.

С начала 2024 Нацбанк уже продал 2,4 миллиарда долларов и приобрел почти 1,2 миллиарда долларов в наличной валюте.

25 января НБУ решил удержать учетную ставку на уровне 15%, с целью поддержания курсовой стабильности, сохранения умеренной инфляции и достижения ее уровня в 5%.